CRM دیدار ۹۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرد!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت «ابر رایانش دیدار» ارائه‌دهنده نرم‌افزار CRM دیدار، توانست ۹۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کند. حمید محمدی، هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا، و یاسر یاوری، بنیان‌گذار دایرکت، به‌صورت شخصی در دیدار سرمایه‌گذاری کردند. این سرمایه‌گذاری با هدف رشد تعداد مشتریان دیدار، گسترش بازار منطقه‌ای و همچنین هوشمندسازی بیشتر این نرم‌افزار با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی انجام شده است.

حمید محمودزاده، مدیرعامل و بنیان‌گذار CRM دیدار، هم‌زمان با اعلام این خبر از تلاش برای بورسی‌شدن دیدار نوشت. او در صفحه شخصی خود در پلتفرم X (توییتر سابق) با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده اعلام کرد:

«حمید محمدی (هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا) و یاسر یاوری (بنیان‌گذار دایرکت) روی CRM دیدار ۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردند. این سرمایه‌گذاری قرار است مسیر رشد مشتریان، توسعه بازار منطقه‌ای و ارتقای CRM ابری دیدار به نسل جدیدی از محصولات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را هموار کند. گام بعدی: بورس.»

حمید محمدی، هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا و از فعالان شناخته‌شده اکوسیستم فناوری و اقتصاد دیجیتال ایران، نیز در صفحه لینکدین خود نوشت: «خوشحالم که در راند جدید سرمایه‌گذاری روی CRM دیدار همراه شدم. انتخاب من برای سرمایه‌گذاری صرفاً حمایت مالی نیست؛ بلکه بخشی از استراتژی بلندمدتی است که دنبال می‌کنم. من به تیم‌ها و محصولاتی علاقه‌مندم که دغدغه اصلی‌شان توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق تکنولوژی است. به باور من، SMEها قلب تپنده اقتصاد ایران و منطقه‌اند و نقش حیاتی در اشتغال و نوآوری دارند. ویژگی دیدار برای من این است که سال‌ها با تمرکز بر سادگی، کارایی و ایجاد ارزش واقعی برای مشتریانش، یک CRM بومی قدرتمند ساخته و حالا آماده است این تجربه را به سطح منطقه‌ای ارتقا دهد.

همچنین، معتقدم آینده تحول دیجیتال در منطقه بدون بهره‌گیری از هوش مصنوعی ممکن نیست. تیم‌هایی که بتوانند AI را به‌طور کاربردی در خدمت رشد و بهره‌وری کسب‌وکارها قرار دهند، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه خواهند داشت. استراتژی من روشن است: سرمایه‌گذاری روی تیم‌های مستعد و متعهد، با چشم‌انداز منطقه‌ای و با تمرکز بر ایجاد ارزش واقعی از طریق تکنولوژی و هوش مصنوعی. هدفم این است که ظرفیت‌های بی‌نظیر اکوسیستم فناوری ایران نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در بازارهای منطقه نیز به ثمر بنشیند و ارزش‌آفرینی کند. در همین مسیر، عرضه دیدار در بورس را نیز گامی مهم برای شفافیت، دسترسی به منابع مالی بزرگ‌تر و تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران کلیدی بازار فناوری می‌دانم.»

یاسر یاوری، بنیان‌گذار دایرکت، نیز در واکنش به این موضوع در صفحه لینکدین خود نوشت: «برای من باعث افتخار است که از امروز در کنار دیدار هستم. محصولی جذاب با بازاری بزرگ، در کنار تعهد، تمرکز و شخصیت مثال‌زدنی حمید محمودزاده عزیز، بدون شک به آینده‌ای درخشان ختم خواهد شد و به چشم‌اندازی که برایش ترسیم شده است خواهد رسید.

قطعاً حضور حمید محمدی، با تجربیات موفق و ارزشمندی که در مسیر دیجی‌کالا و دیگر فعالیت‌هایشان داشته‌اند، به رشد و موفقیت‌های آینده دیدار شتاب بیشتری خواهد داد.»

CRM دیدار در حال حاضر با بیش از سه هزار مشتری فعال، به‌عنوان لیدر بازار CRM در ایران فعالیت می‌کند. این مجموعه که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است، هدف خود را تحول در بازار CRM ایران و کمک به افزایش فروش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایرانی اعلام کرده است.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) سامانه‌ای نرم‌افزاری است که با یکپارچه‌سازی فرآیندهای فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش، به کسب‌وکارها امکان می‌دهد ارتباطی هدفمندتر و اثربخش‌تر با مشتریان برقرار کنند. استفاده از CRM منجر به بهبود تجربه مشتری، افزایش وفاداری و در نهایت ارتقای عملکرد مالی سازمان‌ها می‌شود.