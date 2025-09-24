  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

بازوند: پروژه تقاطع لنگرود کمتر از ۲ سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد

لنگرود- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع لنگرود گفت: این پروژه کلنگ‌زنی وطبق برنامه‌ریزی کمتر از ۲سال آینده به بهره‌برداری می رسد.

هوشنگ بازوند در حاشیه آغاز عملیات اجرایی کنارگذر لنگرود تقاطع غیر همسطح شهید املاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سفر استانی وزیر راه و شهرسازی به گیلان آئین کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از چند پروژه مهم راه‌سازی شهرستان لنگرود با حضور هوشنگ بازوبند، معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها برای مردم منطقه افزود: پروژه تقاطع امروز که عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده یکی از پروژه‌های حیاتی شهرستان لنگرود است که کلنگ‌زنی آن در آستانه هفته دفاع مقدس انجام شد و امیدواریم زودتر از دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: رمپ کنارگذر به شهر کومله نیز از دیگر پروژه‌هایی بود که عملیات اجرایی آن سال گذشته آغاز شد و امسال به بهره‌برداری رسیده است. همچنین پل سلمان نیز در دستور کار قرار دارد و در آینده نزدیک به پیمان واگذار شده و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه مجموعه پروژه‌های کنارگذر لنگرود طی دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند، تصریح کرد: مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و با تأمین منابع، روند اجرا با سرعت پیگیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و همراهی استاندار گیلان، گفت: این پروژه‌ها در پاسخ به مطالبات به‌حق مردم در حال اجراست و وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای اتمام به‌موقع طرح‌ها به کار خواهد بست.

وی در پایان افزود: در کنار این پروژه‌ها، راه‌آهن رشت نیز یکی از پروژه‌های ملی و اولویت‌دار استان گیلان است که با جدیت در حال پیگیری و اجرا است.

