هوشنگ بازوند در حاشیه آغاز عملیات اجرایی کنارگذر لنگرود تقاطع غیر همسطح شهید املاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سفر استانی وزیر راه و شهرسازی به گیلان آئین کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از چند پروژه مهم راه‌سازی شهرستان لنگرود با حضور هوشنگ بازوبند، معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها برای مردم منطقه افزود: پروژه تقاطع امروز که عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده یکی از پروژه‌های حیاتی شهرستان لنگرود است که کلنگ‌زنی آن در آستانه هفته دفاع مقدس انجام شد و امیدواریم زودتر از دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: رمپ کنارگذر به شهر کومله نیز از دیگر پروژه‌هایی بود که عملیات اجرایی آن سال گذشته آغاز شد و امسال به بهره‌برداری رسیده است. همچنین پل سلمان نیز در دستور کار قرار دارد و در آینده نزدیک به پیمان واگذار شده و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه مجموعه پروژه‌های کنارگذر لنگرود طی دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند، تصریح کرد: مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و با تأمین منابع، روند اجرا با سرعت پیگیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و همراهی استاندار گیلان، گفت: این پروژه‌ها در پاسخ به مطالبات به‌حق مردم در حال اجراست و وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای اتمام به‌موقع طرح‌ها به کار خواهد بست.

وی در پایان افزود: در کنار این پروژه‌ها، راه‌آهن رشت نیز یکی از پروژه‌های ملی و اولویت‌دار استان گیلان است که با جدیت در حال پیگیری و اجرا است.