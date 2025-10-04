به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی خواه پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز و نزدیکی به منابع ملی، این استان مرکزی به لحاظ توسعه فرهنگی و زیربنایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
وی افزود: صنعتیشدن گسترده استان مرکزی موجب شده است که ظرفیتها و فعالیتهای فرهنگی این استان تحتالشعاع قرار گرفته و توسعه متوازن فرهنگی با چالشهای قابل توجهی مواجه شود.
نجفی خواه تصریح کرد: تمرکز این سفر سه روزه بر حوزههای سلامت، فرهنگ، آموزش و رفاه اجتماعی بوده و با توجه به گستردگی مسائل، برگزاری جلسات مستمر ماهانه یا هر ۴۵ روز یکبار در تهران برای پیگیری ویژه مشکلات استان مرکزی ضروری است.
بار درمانی هفت شهرستان بر دوش مراکز درمانی مرکزی
معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بار درمانی هفت تا هشت شهرستان از استانهای همدان، لرستان و اصفهان بر دوش مراکز درمانی استان مرکزی قرار دارد.
وی افزود: ضروری است ردیفهای بودجهای حوزه سلامت این استان به صورت ملی در نظر گرفته شود، تا امکان ارائه خدمات گسترده فراتر از محدوده استانی بهطور کامل تأمین گردد.
نجفی خواه تصریح کرد: تقویت مراکز علمی و درمانی علاوه بر تأمین نیازهای استان مرکزی، قادر به پاسخگویی به جمعیت وسیعی از استانهای همجوار نیز خواهد بود.
وی از تلاش برای تکمیل تالار مرکزی استان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این پروژه یکی از اولویتهای فرهنگی استان مرکزی است و امیدواریم با تخصیص منابع لازم، امسال به بهرهبرداری برسد.
نجفی خواه تاکید کرد: موضوع موزه بزرگ استان مرکزی، که نگهدارنده گنجینهای ارزشمند از آثار تاریخی است، در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: با توجه به اهمیت حوزه دفاع مقدس و نهادهای حمایتی، تلاش میشود از ظرفیتهای ملی و بخش دفاعی برای حمایت از پروژههای فرهنگ ایثار و شهادت بهرهبرداری شود.
نجفی خواه افزود: دانشگاه علوم پزشکی اراک بهدلیل خدمترسانی به پنج استان همجوار، نیازمند اعتبارات ملی است و تخصیص بودجه باید فراتر از شاخصهای استانی باشد.
ضرورت تعیین تکلیف دهکده المپیک اراک؛ تسریع در رفع معارضات اراضی دولتی
معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به موضوع دهکده المپیک اراک، بر ضرورت تعیین تکلیف کامل این پروژه فراتر از ساخت پیست دوچرخهسواری تأکید کرد.
وی افزود: با توجه به معارضات موجود در اراضی دولتی، لازم است این موانع هرچه سریعتر رفع شده و روند بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی بزرگ تسریع شود.
نجفی خواه تصریح کرد: با عنایت به ضرورت تمرکززدایی و تقویت نقش استان مرکزی در توسعه ملی، پیشنهاد میشود نشست گفتوگوی استانی برگزار شود تا ظرفیتها و نیازهای استان بهطور شفاف و جامع مطرح و بررسی شود.
وی افزود: این گفتوگو میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات با معافیتهای مالیاتی برای فعالسازی مسئولیت اجتماعی شرکتها باشد.
معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: بر اساس برآوردهای اخیر، حدود ۱۰ درصد از اعتبارات طرحهای ملی معادل ۵۳ هزار میلیارد ریال به پروژههایی اختصاص یافته است که در استانهای مختلف مستقر بوده و دارای کارکرد ملی میباشند.
وی افزود: استان مرکزی با سابقه تاریخی ارزشمند و نقشآفرینی در ادوار مختلف، نیازمند بازنگری در ساختار بودجهای و تعریف پروژههای مؤثر در حوزههای سلامت، آموزش، فرهنگ و محیطزیست است تا جایگاه شایسته خود را بهعنوان موتور محرک توسعه کشور تثبیت کند.
