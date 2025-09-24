آغاز سلسله نشست علمی بررسی کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، به ابتکار معاونت پژوهش دفتر نمایندگی مجمع جهانی فقه اسلامی از ۶ مهرماه ۱۴۰۴ سلسله نشستهای علمی با موضوع «گزارش هیئت فقهای حاضر کنفرانس دوحه از مقالات، ابتکارات و ظرفیتهای پدیدآمده در کنفرانس دوحه» در شهر مقدس قم برگزار میشود.
هدف این نشستها، تداوم دیپلماسی علمی فقهی و انتقال منظم دستاوردهای کنفرانس دوحه به فضای علمی و حوزوی کشور است. لازم به ذکر است که در اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئتی از فقها و پژوهشگران ایرانی به ریاست آیتالله احمد مبلغی - نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی - در کنفرانس این مجمع در دوحه قطر حضور یافتند که این امر با استقبال چشمگیر جامعه فقهی بینالمللی روبهرو شد.
مقالات هیئت ایرانی در چهار موضوع «دلیل استصحاب و تطبیقش بر مسائل نوظهور»، «فقه حقوق کودک در مسائل نوظهور»، «حاکمیت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی» و «تأثیر بیماری روانی بر اهلیت شرعی» ارائه شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد صاعدرازی، معاون پژوهش دفتر نمایندگی، در خصوص این سلسله نشست گفت: افزون بر انتقال یافتهها به داخل کشور، رسالت بنیادین دفتر نمایندگی ایران در مجمع جهانی فقه، پلزدن میان فقه شیعه و فضای فقهی بینالملل است و مهمترین وظیفه ما بازتاب سنجیده مباحث طرحشده، ابتکارات عرضهشده و ظرفیتهای نهفته در مجمع جهانی فقه اسلامی است.
به گفته حجت الاسلام صادعدرازی، این سلسله نشست صرفاً بازخوانی مقالهها نیست، بلکه میدان تشریح نوآوریهای روشی، گفتوگوی انتقادی و ظرفیتسازی برای همکاریهای علمی آتی خواهد بود.
صاعدرازی گفت: استقبال مجمع جهانی فقه اسلامی از مشارکت جمهوری اسلامی ایران را «بیسابقه» توصیف کرد و افزود: برای نخستین بار، هفت اندیشمند شیعه تریبون رسمی در اختیار گرفتند و به ارائه و نقد پرداختند؛ که نشانهای از اعتماد متقابل و ارجگذاری به حضور علمی جمهوری اسلامی ایران ایران است.
وی فضای کنفرانس دوحه را «آرام، تخصصی» دانست که در آن، مباحث فقهی فارغ از مجادلات اعتقادی پیش میرود و زمینه همافزایی کمنظیری میان الگوهای شیعه و اهلسنت فراهم میشود.
به گفته برگزارکنندگان این سلسله نشست، ساختار نشستهای «بررسی گزارش کنفرانس دوحه» دو بخشی است: ابتدا گزارش فشرده از دستاوردها و نوآوریهای هر مقاله ارائه میشود و سپس، ظرفیتهای علمی شکوفاشده در تعاملات کنفرانس تبیین میگردد؛ از جمله همنشینی ادله، صورتبندی قواعد مشترک یا متمایز، سنجش کاربستهای نوپدید و تعریف پروژههای مشترک در حوزههای کاربردی فقه.
صاعدرازی گفت: «در اجلاس فقهی دوحه ۲۶۷ مقاله از اندیشمندان و علمای اسلام به کنفرانس ارسال شده بود که دفتر نمایندگی ایران در این مجمع با ابتکاری اقدام به خلاصهسازی و دستهبندی تمام مقالات علمی ارسالی و استخراج ادله مطرحشده در مقالات کرده است و این اثر پژوهشی تا پایان سال در اختیار جامعه علمی کشور قرار خواهد گرفت.
برآورد دفترنمایندگی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی اینست که این سلسله نشستها، با استمرار و مستندسازی دقیق، میتواند الگویی برای پیوند نهادینه حوزه علمیه با فضای فقهی بینالملل و گسترش فقه مقارن در ایران باشد؛ الگویی که در آن، هر حضور خارجی به زنجیرهای از گفتوگو، تولید، بازنگری و کاربست علمی تبدیل خواهد شد.
لازم به ذکر ست که اولین نشست از سلسله نشستهای علمی بررسی کنفرانس دوحه روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با حضور نماینده ایران در مجمع جهانی فقه آیت الله احمد مبلغی در شهر مقدس قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴، در ساختمان پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار میشود.
در نشست اول دو نفر از هیئت اعزامی ایران به کنفرانس دوحه -آیت الله شریعتمدار جزایری و آیت الله ترابی به ارائه مقالات ارسالی به کنفرانس و بررسی گزاراشات پیرامون آن میپردازند.
نظر شما