۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

محفل ادبی تبری سرایان مازندران در «روز نیشت» نوشهر

نوشهر - همزمان با هفته دفاع مقدس اولین محفل ادبی «روز نیشت» با حضور ۴۰ شاعر و تبری‌سرای استان مازندران در شهرستان نوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین محفل ادبی روز نیشت در شهرستان نوشهر ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور شاعران و تبری‌سرایان استان مازندران در سالن همایش‌های شهرداری برگزار شد.

در این محفل، ۴۰ شاعر از شهرهای مختلف استان اشعار خود را با موضوعات متنوع، به ویژه موضوعات مرتبط با هفته دفاع مقدس، ارائه کردند.

سید داریوش قانع، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر، ترویج فرهنگ بومی و زبان مادری را وظیفه‌ای همگانی برای مسئولان و خادمان فرهنگ و هنر دانست و اعلام کرد که در هر فصل یک محفل ادبی با حضور شاعران و ادیبان استان برگزار خواهد شد.

همچنین در این مراسم، چاپ سوم کتاب «بهار چلچلا» اثر استاد ابراهیم درویش توسط مسئولین و اعضای شورای شعر و ادب شهرستان رونمایی شد.

در ادامه از شاعران جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس و اعضای جدید شورای مشورتی شعر و ادب شهرستان تجلیل به عمل آمد.

