به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا پسندیده ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی این هیئت در اردبیل اظهار کرد: برگزاری مجامع حسابرسی در هیئت‌های ورزشی اقدامی کم‌سابقه در سطح کشور است و اردبیل به‌عنوان دومین استان موفق به انجام این مهم شده است. این نشان از اعتماد و اعتقاد مدیران هیئت به شفافیت و پاسخگویی دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان با اجرای برنامه‌های متنوع و مشارکت در طرح‌های ملی، جزو هیئت‌های فعال کشور است و حتی در طرح‌های ملی مانند "بومیان" و "دختران آفتاب" توانسته جزو استان‌های برتر قرار گیرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری با اشاره به اهمیت هم‌سویی برنامه‌های استانی با سیاست‌های ملی تصریح کرد: انتظار داریم تقویم ورزشی استان مبتنی بر تقویم ملی و دستورالعمل‌های ابلاغی باشد و در میزبانی مسابقات ملی و حتی بین‌المللی نیز اردبیل با توجه به ظرفیت‌های بالای انسانی و زیرساختی جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

پسندیده ادامه داد: برنامه‌های فدراسیون تنها به فعالیت‌های همگانی محدود نیست، بلکه رشته‌های نوین و بین‌المللی نیز در حال توسعه است تا ورزشکاران روستایی و عشایری در آینده در تیم‌های ملی و عرصه قهرمانی نقش‌آفرین باشند.

وی تعاملات فرابخشی را از مهم‌ترین نیازهای هیئت‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: نباید تنها به بودجه‌های دولتی متکی بود، بلکه باید از ظرفیت نهادهایی چون آموزش و پرورش، سپاه، بسیج، مساجد و دهیاری‌ها در توسعه ورزش استفاده کرد. نشست هیئت اردبیل با دهیاران اقدامی ارزشمند در همین راستا بود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری در پایان گفت: استان اردبیل با تلاش مدیرکل و اعضای هیئت، امروز جزو استان‌های پیشرو کشور است و امیدواریم در آینده با تقویت آموزش، توسعه رشته‌های نوین، میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی و حضور پررنگ‌تر در طرح‌های ملی، شاهد درخشش بیشتر این استان در ورزش‌های روستایی و بومی‌محلی باشیم.