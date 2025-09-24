کشف ۱۰۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی و فنی از قاچاق مقادیر قابل توجهی سوخت یارانه‌ای توسط یک شرکت عمرانی در بندر عباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در ادامه با هماهنگی قضائی، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی به همراه کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به محل شرکت اعزام شدند. بررسی‌ها نشان داد این شرکت دارای چند دستگاه ماشین آلات سنگین بوده که تعدادی از آنها بدلیل نقص فنی از چرخه فعالیت خارج شده اند اما مالک این شرکت موضوع را گزارش نکرده و همچنان سوخت آن را دریافت و به صورت قاچاق در بازار سیاه به فروش رسانده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون در مجموع بیش از ۱۰۲ هزار لیتر سوخت یارانه‌ای به ارزش تقریبی ۵۱ میلیارد ریال از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دریافت و بدون مصرف در چرخه تولید آن را به شکل غیر قانونی عرضه کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطر نشان کرد: در این رابطه مدیر عامل شرکت متخلف احضار و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سردار جاویدان در پایان با قدردانی از همراهی مردم با پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مجرمانه و غیر قانونی مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.