۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

اعزام گروه جهادی به مناطق محروم «تخت چان» پلدختر

پلدختر - فرمانده ناحیه مقاومت پلدختر از اعزام گروه جهادی به مناطق محروم «تخت چان» هم‌زمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

سرهنگ مجید بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، از سوی بسیج جامعه پزشکی یک گروه جهادی به مناطق عشایری «تخت چان» منطقه «قلعه» می‌شوند اعزام شد.

وی اظهار کرد: گروه جهادی اعزامی خدمات بهداشتی، روانی و پزشکی به مردم این مناطق ارائه می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت پلدختر، خدمت‌رسانی به مردم به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و محروم را یکی از مأموریت‌های اصلی و افتخار بزرگ برای بسیج دانست و تصریح کرد: خدمات‌رسانی به مردم این مناطق در مناسبت‌های مختلف در مناطق محروم ارائه خواهد شد تا با استمرار چنین اقدام‌هایی گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی و کاهش مشکلات درمانی اقشار کم‌برخوردار و محروم برداشته شود تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم در تحقق عدالت اجتماعی در حوزه سلامت باشیم.

سرهنگ بیرانوند، گفت: در ایام متبرک به یاد و خاطره شهید جهان اسلام و پرچم‌دار مقاومت شهید سید حسن نصرالله و شهدای محور مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره دوران دفاع مقدس، بتوان راه شهیدان که رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی است را ادامه بدهیم.

