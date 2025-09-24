مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژههای مهم راه و شهرسازی در حوزه انتخابیه خود، از تعیین تکلیف پل سلمان پس از سالها بلاتکلیفی خبر داد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، مناقصه این پل تا ۲۰ روز آینده برگزار خواهد شد و پیمانکار عملیات اجرایی را آغاز میکند.
وی ادامه داد: پروژه میدان شهید املاکی که به سمت سیاهکله ادامه دارد، به طول سه کیلومتر، مدتی دچار توقف و بلاتکلیفی شده بود که با حضور معاونین محترم وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی این مسیر نیز آغاز شد.
لاهوتی افزود: برآورد ریالی پروژه پل سلمان حدود ۵۲۰ میلیارد تومان است و مجموع هزینه اجرای میدان شهید املاکی به همراه سه کیلومتر مسیر باقیمانده سیاهکله بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
نماینده مردم لنگرود در پایان با اشاره به قول معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امیدواریم کل پروژه راه لنگرود به طول ۱۱.۵ کیلومتر تا سال آینده به بهرهبرداری برسد و گامی بزرگ در توسعه زیرساختهای حمل و نقل منطقه برداشته شود.
