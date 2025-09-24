غدیر الگویی برای عدالت و معنویت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در نشست شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین‌المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج‌البلاغه، غدیر را یک رخداد تاریخی، اعتقادی و سیاسی مهم دانست که مسیر آینده جامعه اسلامی را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه واقعه غدیرخم تنها یک اتفاق تاریخی ساده نیست، افزود: پیامبر اکرم (ص) به دستور الهی، حضرت علی (ع) را به‌عنوان جانشین و ولی پس از خود معرفی کردند و این انتصاب نه تنها یک وصایت عادی بلکه حکم حکومتی و الهی بود که استمرار ولایت را تضمین می‌کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: جامعه بدون ولایت به سمت گمراهی و انحراف پیش خواهد رفت و در شرایط کنونی که دشمنان اسلام با ترویج اندیشه‌های انحرافی تلاش می‌کنند وحدت امت اسلامی را خدشه‌دار کنند، ضرورت تبیین و تبلیغ فرهنگ غدیر بیش از پیش احساس می‌شود.

وی غدیر را مظهر وحدت شیعه و سنی دانست و گفت: همه مسلمانان به پیامبر (ص) احترام می‌گذارند و باید به فرمان‌های ایشان پایبند باشند؛ وظیفه ما برگزاری برنامه‌های فرهنگی و معرفتی است تا حقیقت غدیر به نسل جوان شناسانده شود.

آیت‌الله محمدی لائینی با تاکید بر اینکه غدیر نماد حکومت عدل الهی و جامعه‌سازی بر اساس ولایت و مردم‌سالاری دینی است، اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و همچنین ابزارهای نوین ارتباطی برای انتقال پیام غدیر به جهان استفاده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید از هیچ تلاشی برای ترویج فرهنگ غدیر دریغ کرد، زیرا غدیر تضمین‌کننده سعادت دنیوی و اخروی جامعه است.