به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرزبان عصر چهارشنبه در بازدید از مجتمع بندری شهرستان آستارا در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در توسعه اقتصاد دریا محور و تأکیدات رئیسجمهور در سفر اخیرشان به منطقه، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور اقدامات گستردهای برای توسعه بندر آستارا انجام داده است.
وی با تأکید بر اینکه بندر آستارا به عنوان یک پروژه ملی در نظر گرفته شده است، افزود: مطالعات توسعهای بندر آستارا آغاز شده و پیمانکار لایروبی مسیر دسترسی به حوضچه این بندر نیز مشخص شده است خوشبختانه این آبراه به عمق مناسب برای پذیرش کشتیهای تجاری شمال کشور رسیده است.
مرزبان ادامه داد: ما هماکنون شاهد پذیرش کشتیها در بندر آستارا هستیم، به طوری که ماه گذشته اولین کشتی با وزن تقریباً هزار و دویست تن وارد بندر شد و در روزهای آینده نیز پیشبینی میشود حجم قابل توجهی از کالاها وارد این بندر شود.
وی همچنین از ادامه عملیات لایروبی حوضچه این بندر برای باز نگه داشتن مسیر ورودی خبر داد و افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به تازگی طرح توسعه موج شکن و ایجاد مخزن رسوب در بندر آستارا را تصویب کرده و قراردادهای مشاور پروژه نیز در حال انعقاد است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به همکاریهای مقامات استانی و شهرستانی در راهاندازی بندر آستارا گفت: با پیگیریهای لازم، امیدواریم تا اوایل سال آینده (خرداد ماه)، پیمانکار پروژه اصلی را مشخص کرده و کارگاههای اجرایی را تجهیز کنیم.
مرزبان در پایان تأکید کرد: نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به بندر آستارا به عنوان یک پروژه ملی است و این بندر میتواند در تقویت کریدورهای بینالمللی و مسیر زنگزور نقش کلیدی ایفا کند بنابراین ما از اجرای پروژههای توسعهای این بندر به طور کامل پشتیبانی میکنیم.
