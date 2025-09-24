روایت «ماکرون» از دیدار با رئیس جمهور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص دیدار امروزش با مسعود پزشکیان در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون اشاره به اصل استقلال قوا در ایران؛ در خصوص بازداشت شدگان امنیتی کشورش در تهران نوشت: اول و مهمتر از همه، من درخواست خود را تکرار کردم؛ سیسیل کوهلر، ژاک پاری و لنارت مونترلو، زندانیانی که در ایران بازداشت شده‌اند، فوراً آزاد شوند!

رئیس جمهور فرانسه در ادامه بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد: موضع ما روشن است: ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. با توجه به عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، به همراه آلمان و انگلیس، تصمیم گرفتیم مکانیسم ماشه را فعال کنیم و اجازه دهیم تحریم‌ها علیه ایران دوباره اعمال شوند. من بار دیگر خواسته‌هایی را برای رئیس جمهور ایران روشن کردم: دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، شفافیت پیرامون ذخایر مواد غنی‌شده؛ ازسرگیری فوری مذاکرات. دستیابی به توافق همچنان امکان‌پذیر است. فقط چند ساعت دیگر باقی مانده است. این به ایران بستگی دارد که به شرایطی که تعیین کرده‌ایم پاسخ دهد. برای امنیت منطقه، برای ثبات جهان.

ادعاهای مضحک امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه علیه برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران و مفاهیمی چون تعهدات هسته‌ای تهران، در حالی مطرح می‌شود که پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام، ۳ کشور اروپایی طرف ایران در این توافق هسته‌ای هرگز به تعهداتشان عمل نکردند. از سوی دیگر، در ماه‌های گذشته و در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، ایران از سوی آمریکا بر خلاف تمامی قوانین بین المللی مورد تجاوز قرار گرفت.