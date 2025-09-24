حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کاهش سطح آب سد کمال‌صالح و انتقال آب از طریق سکوهای شناور (بارج)، دبی تحویلی از سد به شرکت آبفا از ۶۵۰ لیتر بر ثانیه به ۳۰۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.

وی افزود: این اقدام به معنای کسری ۳۵۰ لیتر بر ثانیه در تأمین آب شرب کلانشهر اراک است که باید از طریق چاه‌های پیش‌بینی‌شده جبران شود.

اسدی تأکید کرد: استفاده از حجم مُرده سد به معنای ورود به مرحله‌ای بسیار حساس در مدیریت منابع آبی استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اشاره به بهره‌برداری از حجم مُرده سد کمال صالح از طریق ۱۰ سکوی شناور (بارج) گفت: این شرایط ضرورت صرفه‌جویی و همراهی همه شهروندان را دوچندان می‌کند، چراکه بدون مدیریت مصرف، عبور از این مقطع دشوار امکان‌پذیر نخواهد بود.