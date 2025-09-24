  1. استانها
  2. مرکزی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

بهره‌برداری از حجم مُرده سد کمال صالح با ۱۰ سکوی شناور

بهره‌برداری از حجم مُرده سد کمال صالح با ۱۰ سکوی شناور

اراک- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: بهره‌برداری از حجم مُرده سد کمال صالح از امروز( دوم مهرماه) از طریق ۱۰ سکوی شناور (بارج) نصب شده بر روی دریاچه این سد آغاز شد.

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کاهش سطح آب سد کمال‌صالح و انتقال آب از طریق سکوهای شناور (بارج)، دبی تحویلی از سد به شرکت آبفا از ۶۵۰ لیتر بر ثانیه به ۳۰۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.

وی افزود: این اقدام به معنای کسری ۳۵۰ لیتر بر ثانیه در تأمین آب شرب کلانشهر اراک است که باید از طریق چاه‌های پیش‌بینی‌شده جبران شود.

اسدی تأکید کرد: استفاده از حجم مُرده سد به معنای ورود به مرحله‌ای بسیار حساس در مدیریت منابع آبی استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اشاره به بهره‌برداری از حجم مُرده سد کمال صالح از طریق ۱۰ سکوی شناور (بارج) گفت: این شرایط ضرورت صرفه‌جویی و همراهی همه شهروندان را دوچندان می‌کند، چراکه بدون مدیریت مصرف، عبور از این مقطع دشوار امکان‌پذیر نخواهد بود.

کد خبر 6600723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها