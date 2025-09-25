پیشگیری از معلولیت و ارتقای سلامت شنوایی در دستور کار بهزیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی ضمن گرامیداشت هفته ناشنوایان با شعار «تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره» گفت: خدمات بهزیستی به افراد کم‌شنوا و کم‌برخوردار به ارائه سمعک محدود نمی‌شود و ارزیابی شنوایی از قبیل ادیومتری، تیمپانومتری و ABR از جمله این خدمات هستند که در کنار تجویز سمعک و کاشت حلزون، گفتاردرمانی و تربیت شنوایی، به کم شنوایان تحت پوشش بهزیستی ارائه می‌شود.

وی افزود: کنوانسیون حفظ حقوق افراد دارای معلولیت استفاده از زبان اشاره را به رسمیت شناخته و ترویج می‌دهد و این امر نشان دهنده آن است که زبان اشاره با زبان‌های گفتاری برابر است و کشورها ملزم به تسهیل فرایند یادگیری و گسترش زبان اشاره و هویت زبانی جامعه ناشنوایان هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با یادآوری این موضوع که در سال گذشته دوره‌ی آموزشی مقدماتی زبان اشاره ویژه ی کارکنان این اداره کل برگزار شد، ادامه داد: این دوره‌ها در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت درخصوص فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی و لزوم آشنایی با نحوه برقراری ارتباط مؤثر با ناشنوایان برگزار می‌شود.

کرمی با بیان اینکه ۸ پایگاه غربالگری شنوایی نوزادان با هدف پیشگیری از معلولیت شنوایی و ارتقا سطح سلامت شنوایی در استان فعالیت می‌کنند، افزود: دو پایگاه در شهرستانهای زنجان و ابهر غربال شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال را با دستگاه‌های ادیومتری و تیمپانومتری انجام می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه هم اکنون حدود سه هزار ناشنوا همچنین افراد دارای اختلالات شنوایی تحت پوشش بهزیستی استان هستند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، گفت: پایگاه‌های غربالگری شنوایی موظف هستند علاوه بر غربال نوزادان، نسبت به پیگیری کودکان و نوزادان ارجاعی اقدام نموده و نوزادان مشکوک پس از تشخیص به امور توانبخشی معرفی می‌شوند و پس از شرکت در کمیسیون و تشکیل پرونده، در صورت نیاز به سمعک یا کاشت حلزون کمک هزینه دریافت می‌کنند.

کرمی در خصوص کاشت حلزون برای تعدادی از کودکانی که دچار کم شنوایی بسیار عمیق هستند، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ جراحی کاشت حلزون برای کودکان زیر سه سال رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی رایگان است و در سنین بالاتر با معرفی نامه بهزیستی در استان گیلان، شهر رشت بدون نوبت انجام می‌گیرد.

وی افزود: در سال گذشته کاشت حلزون و کمک هزینه تهیه قطعات کاشت حلزون برای ۹۹ فرد ناشنوا انجام گرفته است و سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور توانبخشی افراد دارای معلولیت، بعد از ارزیابی و تشخیص کم شنوایی، مداخلات تخصصی توانبخشی را در تأمین وسیله کمک شنوایی نظیر سمعک و آموزش‌های لازم به خانواده و کودک ناشنوا در مراکز دولتی و غیردولتی ارائه می‌کند.