به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، صبح پنج‌شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۶۵ کیلومتر جاده بین مزارع و محوطه‌سازی گلزار شهدای گمنام در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نقش مردم در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: چند سالی است که سازمان بسیج مستضعفین با همراهی فرماندهان سپاه استانی و ظرفیت مردمی، در کنار دولت قرار گرفته تا نهضت جاده‌سازی بین مزارع را به‌صورت گسترده اجرا کند.

وی افزود: به لطف خداوند، سالانه حدود یک میلیون متر مربع آسفالت جاده بین مزارع و گلزار شهدا تحویل بهره‌برداران، کشاورزان و باغداران عزیز می‌شود. هیچ پروژه‌ای به سرانجام نرسیده مگر با مشارکت مستقیم مردم در مرحله زیرسازی؛ نمونه بارز آن، جاده‌ای است که امروز در شهر گهرو شهرستان کیار افتتاح شد و زیرسازی آن با استفاده از درآمد حاصل از محصولات کشاورزی توسط خود مردم انجام گرفت.

زهرایی با تأکید بر نقش ارزش افزوده این جاده‌ها در حفظ کیفیت محصولات و رساندن سالم آن‌ها به دست مصرف‌کننده، گفت: این مشارکت مردمی باعث شده حجم قابل توجهی از پروژه‌های جاده‌سازی در دل روستاها با موفقیت اجرا شود و این نهضت همچنان با قدرت ادامه دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به آمادگی کامل برای توسعه این طرح در مناطق اولویت‌دار، اظهار کرد: هر جا که مردم متقاضی باشند، مشارکت بیشتری داشته باشند و نیاز منطقه محسوس‌تر باشد، بسیج سازندگی با تمام توان وارد عمل خواهد شد. استان چهارمحال و بختیاری به‌دلیل دارا بودن مزارع و باغات گسترده، از جمله مناطقی است که اجرای این طرح در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تخصیص قیر برای اجرای پروژه‌ها به‌صورت عملکردی و نه سهمیه‌ای انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: هر استانی که عملکرد بهتری داشته باشد، قیر بیشتری دریافت می‌کند و به همان نسبت، خدمات بیشتری به مردم خود ارائه خواهد شد.

زهرایی در پایان با قدردانی از مردم، فرماندهان سپاه و گروه‌های جهادی، گفت: مسیر خدمت‌رسانی روشن است و با اتکا به اراده ملی و باور جهادی، این حرکت تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد یافت.