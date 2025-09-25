  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

مشارکت مردمی، شتاب‌دهنده نهضت جاده‌سازی بین مزارع

مشارکت مردمی، شتاب‌دهنده نهضت جاده‌سازی بین مزارع

شهرکرد- رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: نهضت جاده‌سازی با اتکا به ظرفیت مردمی و حمایت سپاه، مسیر توسعه روستایی را هموار کرده و ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، صبح پنج‌شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۶۵ کیلومتر جاده بین مزارع و محوطه‌سازی گلزار شهدای گمنام در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نقش مردم در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: چند سالی است که سازمان بسیج مستضعفین با همراهی فرماندهان سپاه استانی و ظرفیت مردمی، در کنار دولت قرار گرفته تا نهضت جاده‌سازی بین مزارع را به‌صورت گسترده اجرا کند.

وی افزود: به لطف خداوند، سالانه حدود یک میلیون متر مربع آسفالت جاده بین مزارع و گلزار شهدا تحویل بهره‌برداران، کشاورزان و باغداران عزیز می‌شود. هیچ پروژه‌ای به سرانجام نرسیده مگر با مشارکت مستقیم مردم در مرحله زیرسازی؛ نمونه بارز آن، جاده‌ای است که امروز در شهر گهرو شهرستان کیار افتتاح شد و زیرسازی آن با استفاده از درآمد حاصل از محصولات کشاورزی توسط خود مردم انجام گرفت.

زهرایی با تأکید بر نقش ارزش افزوده این جاده‌ها در حفظ کیفیت محصولات و رساندن سالم آن‌ها به دست مصرف‌کننده، گفت: این مشارکت مردمی باعث شده حجم قابل توجهی از پروژه‌های جاده‌سازی در دل روستاها با موفقیت اجرا شود و این نهضت همچنان با قدرت ادامه دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به آمادگی کامل برای توسعه این طرح در مناطق اولویت‌دار، اظهار کرد: هر جا که مردم متقاضی باشند، مشارکت بیشتری داشته باشند و نیاز منطقه محسوس‌تر باشد، بسیج سازندگی با تمام توان وارد عمل خواهد شد. استان چهارمحال و بختیاری به‌دلیل دارا بودن مزارع و باغات گسترده، از جمله مناطقی است که اجرای این طرح در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تخصیص قیر برای اجرای پروژه‌ها به‌صورت عملکردی و نه سهمیه‌ای انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: هر استانی که عملکرد بهتری داشته باشد، قیر بیشتری دریافت می‌کند و به همان نسبت، خدمات بیشتری به مردم خود ارائه خواهد شد.

زهرایی در پایان با قدردانی از مردم، فرماندهان سپاه و گروه‌های جهادی، گفت: مسیر خدمت‌رسانی روشن است و با اتکا به اراده ملی و باور جهادی، این حرکت تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد یافت.

کد خبر 6601387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها