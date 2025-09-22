حسین بیگی و حاتمی مربیان جدید تیم ملی کاراته

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته عصر روز گذشته با حضور کادر فنی جدید آغاز شد. علاوه بر امیر مهدیزاده که هفته بیش به عنوان مربی تیم ملی انتخاب و معرفی شده بود، دو مربی دیگر نیز به کادر فنی اضافه شدند.

ابراهیم حسن بیگی عضو بیشین تیم ملی که طی چند سال گذشته بعد از دوران قهرمانی خود وارد عرصه مربیگری و به عنوان یک مربی سازنده معرفی شده یکی از مربیانی است که همکاری خود را با تیم ملی آغاز کرد. حبیب حاتمی نیز به عنوان مربی بدنساز به کادر فنی تیم ملی اضافه شده است.

در خصوص سرمربی تیم ملی نیز فدراسیون کاراته طی دو سه روز آینده تصمیم نهایی را اتخاذ و اعلام خواهد کرد.