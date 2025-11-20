به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر پنجشنبه در همایش فرمانداران و شهرداران استان مرکزی در مهاجران اظهار کرد: سیاست محله‌محوری که از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده فرصت ویژه‌ای برای ارتقای همکاری مردم و مسئولان فراهم می‌کند.

وی افزود: این سیاست در جلسات شورای اجتماعی کشور و وزارت کشور بررسی و دستورالعمل‌های اجرایی آن به نهادهای مربوط ابلاغ شد.

قمری تصریح کرد: مشارکت مردم در مسائل اجتماعی سابقه‌ای تاریخی در ایران دارد و مساجد در دوران انقلاب و دفاع مقدس نقش کلیدی در بسیج عمومی و برنامه‌ریزی اجتماعی ایفا کردند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، مشارکت فعال مردم محلات نقش مؤثری در مدیریت بحران داشت و ظرفیت بالای محلات برای حل مسائل اجتماعی را نشان داد.

قمری تأکید کرد: اجرای سیاست محله‌محوری می‌تواند به تقویت سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی کمک کند و اصلی‌ترین مزیت آن ایجاد حس تعلق و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: انتخاب محلات برای اجرای برنامه‌ها باید براساس امکانات رفاهی و محدوده جغرافیایی انجام شود و فرمانداران بر این روند نظارت دارند.

وی بر ضرورت هماهنگی بین حاکمیت، نهادهای مردمی و مشارکت فعال شهروندان تأکید کرد و گفت: فرمانداران و شهرداران باید این هماهنگی را در شهرستان‌ها تقویت کنند.