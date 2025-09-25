به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بخشداری ایلخچی، حادثه آتش سوزی ساعت ۲۱:۳۰ شب گذشته رخ داد و عملیات مهار آتش و مدیریت بحران تا ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز به طول انجامید.

این عملیات سنگین با هدایت میدانی بخشدار ایلخچی و با همکاری مدیریت بحران شهرستان اسکو، جمعیت هلال‌احمر شهرستان اسکو، یگان امداد، نیروی انتظامی ایلخچی، حوزه مقاومت بدر ایلخچی، شهرداری ایلخچی و اورژانس انجام شد که از گسترش حریق و وارد آمدن خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آمد.

در جریان این آتش‌سوزی، نیروهای آتش‌نشانی از ایلخچی، اسکو، گوگان، ممقان، خسروشاه، نیروگاه حرارتی تبریز، سهند، شرکت ملامین‌سازی و روستای سرای برای اطفای حریق در محل حاضر شدند.

با وجود گستردگی حادثه و حجم بالای شعله‌های آتش، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی در این حادثه گزارش نشده و تنها خسارات مالی به کارخانه و یکی از املاک مجاور وارد گردیده است.