مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعدازظهر روز شنبه پنجم مهر افزایش ابر و در نواحی مستعد و مرتفع به ویژه در نیمه غرب و شمال غرب استان شامل خوانسار، گلپایگان و میمه احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

وی ادامه داد: آسمان سایر مناطق استان تا اواسط هفته پیش رو صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، از روز شنبه شدت وزش باد افزایش یافته و در برخی ساعات عصر و اوایل شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

معتمدی با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما طی ۲۴ ساعت آینده، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: لنجان امروز با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.