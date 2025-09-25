به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر پنجشنبه در اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور با بیان اینکه هم‌افزایی و تبادل تجربه بین مدیران شهری را کلید خدمت‌رسانی مؤثر و توسعه پایدار است، اظهار کرد: این نشست فرصتی ارزشمند برای پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی با یادآوری نقش شهدا در الهام‌بخشی به مدیران شهری افزود: انسجام و روحیه جمعی، مسیر ارائه راهکارهای نوآورانه و بلندمدت را هموار می‌کند.

شهردار تهران عدم استفاده کامل از ظرفیت‌ها و منابع موجود در شهرها را از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری دانست و بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های هدفمند با افق ۵۰ تا ۱۰۰ ساله تأکید کرد.

زاکانی موفقیت شهرها را منوط به همکاری مستمر شهرداری‌ها با دولت، مجلس و سایر نهادها خواند و گفت: هدف نهایی، مدیریت شهری کارآمد و شفاف است که رضایت مردم را جلب کند و شهرها را به نماد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی تبدیل سازد.