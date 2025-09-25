به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش عصر پنجشنبه در جمع مدیران آموزشی مازندران با اشاره به سیاست‌های کلان آموزش و پرورش، بر لزوم تحول کیفی در مدارس و ارتقای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: اهمیت آموزش و پرورش به اهمیت مأموریت‌های آن بازمی‌گردد. سیاست‌های اصلی در راستای توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی یادگیری و تقویت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در دوره متوسطه تعریف شده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری بر گسترش عدالت آموزشی افزود: مهارت‌آموزی و ارتقای کارآفرینی دانش‌آموزان باید در اولویت قرار گیرد و مدیران باید با تسلط بر برنامه‌ها، هماهنگی مؤثر در مجموعه ایجاد کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، کیفیت‌محوری، داشتن چشم‌انداز مشخص و اقدام همزمان با برنامه‌ریزی را از الزامات تحول آموزشی برشمرد و تصریح کرد: تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که این دو در کنار هم باشند و تنها از مسیر تخصص، خلاقیت و توانمندسازی معلمان محقق خواهد شد.

آذرکیش در پایان با تأکید بر اهمیت همسو کردن استعدادهای دانش‌آموزان با اهداف سازمان گفت: اگر بتوانیم رفتار افراد را تغییر دهیم، می‌توانیم بگوییم آنان را باسواد کرده‌ایم. توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای توان کارآفرینی دانش‌آموزان، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی از اولویت‌های آموزش و پرورش است.

وی همچنین با اشاره به تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس و به‌روزرسانی روش‌های تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال گفت: حضور رؤسای آموزش و پرورش استان مازندران فرصتی ارزشمند برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش است.