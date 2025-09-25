مهدیار: بانک ها برای پرداخت تسهیلات نهضت مسکن همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل مهدیار گفت: طرح نهضت ملی مسکن بهمنظور تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی به اولویت دولت تبدیل شده است، در حال حاضر روند مطلوبی را در این استان طی میکند.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی سیستانوبلوچستان ادامه داد: سهمیه سیستان و بلوچستان در این طرح برای چهار سال حدود ۱۴۲ هزار واحد مسکونی بود که زمین فراتر از برنامه یعنی بیش از ۱۶۷ هزار واحد تامین شد.
وی تصریح کرد: طرحهای نهضت ملی مسکن در این استان عمدتاً در قالب تعاونیهای مسکن اجرا میشوند و این تعاونیها به دلیل تأمین قیمت تمامشده پایینتر برای واحدهای مسکونی، قادر به ارائه واحدهایی با قیمت مناسبتر به متقاضیان هستند.
مهدیار با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۵ هزار خانوار واجد شرایط و به پروژهها معرفی شدهاند، بیان کرد: به منظور کمک به دهکهای پایین از جمله مددجویان کمیته امداد (ره) و دهکهای یک تا چهار، معافیتهایی در نظر گرفته شده است تا بتوانند به راحتی وارد این طرح شوند، این گروهها میتوانند از تسهیلات ویژه استفاده کنند.
وی با اشاره به چالشهای طرح نهضت ملی مسکن در استان تصریح کرد: یکی از نگرانیهای اصلی در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مشکلات بانکی و تامین تسهیلات است چرا که بسیاری از متقاضیان قادر به پرداخت آورده بهویژه در فواصل کوتاه مدت نیستند و نیاز به حمایت بیشتر بانکها دارند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بانکهای عامل میبایست همکاری لازم را جهت تامین منابع مالی پروژهها داشته باشند.
وی به ایجاد کاربریهای عمومی همزمان با احداث واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای دولت چهاردهم در سایتهای طرح نهضت ملی مسکن این است که همزمان با احداث واحدهای مسکونی سرانههای خدماتی و کاربریهای عمومی نیز ساخته شوند در این راستا تاکنون ۲۹ پروژه با کاربریهای آموزشی، مذهبی، انتظامی، درمانی و سایر کاربریهای عمومی در حال احداث است و علاوه بر این برای تامین زیرساختهای لازم از جمله آب، برق و گاز، اعتبارات لازم تامین شده و پروژهها در حال پیشرفت هستند.
