به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا گل محمدی عصر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی مازندران افزود: این برنامه‌ها شامل واردات ارقام هیبرید برنج، آموزش محققان جوان و حمایت از پایان‌نامه‌های مسئله‌محور با ۲۵ درصد تأمین مالی است.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت کشاورزی دانش‌محور جدی گرفته شده است، گفت: همکاری با نظام مهندسی، حمایت از بخش خصوصی و تأکید بر نتیجه‌محوری، مسیر توسعه پایدار کشاورزی را هموار می‌کند.

وی افزود: یکپارچه‌سازی و مدیریت اراضی به‌عنوان راهکار افزایش تولید و جهش در برنج دنبال می‌شود و حوزه‌های باغبانی، گیاهان دارویی و زراعت چوب نیز در اولویت برنامه‌های استانی قرار دارند. هوشمندسازی و شناسنامه‌دار کردن محصولات زراعی با پیش‌بینی دقیق سطح کشت، قدم مهمی برای آینده پایدار است.

گل‌محمدی با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی و مشارکت ذی‌نفعان از رسانه‌ها تا زنان روستایی گفت: امنیت غذایی تنها با کار تیمی و هماهنگی میان پژوهش، اجرا و جامعه محلی محقق می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در مسیر حل چالش‌ها باشند، با حمایت مالی ۲۵ درصدی همراه خواهند بود که این اقدام گامی مهم در افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان محسوب می‌شود.