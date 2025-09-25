به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله زاهدی عصر پنجشنبه در آیین عطرافشانی و گلباران مضجع شریف شهدای هشت سال دفاع مقدس گلزار بهشت نبی (ص) تربت جام اظهار کرد: شهدا، نه تنها در زمان حال، بلکه برای قرنها، دشمنان را از تجاوز به کشور مأیوس کردهاند و راه زندگی شرافتمندانه را به ملتهای آزاده جهان آموختند.
امامجمعه موقت تربتجام با اشاره به آیه شریفه: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»، شهدا را مصداق بارز این آیه و سرمایهداران عالم خواند.
وی اظهارکرد: مدعیان زیادی در عالم وجود دارند که حاضر نیستند از سرمایههای کوچک خود بگذرند، اما شهدا مردانی بودند که صادقانه بر عهد و پیمان خود با خدا ایستادند و بالاترین سرمایه خود، یعنی جانشان را در راه اعتلای کلمه توحید و عزت کشور آوردند.
زاهدی تأکید کرد: امروز ما در کنار قبور سرمایهدارانی هستیم که خداوند خود میزبانی آنها را به عهده گرفته است. این انسانهای بزرگ نه تنها در زمان جنگ، بلکه برای زمانهای طولانی و قرنها، دشمنان را از تجاوز به کشور مأیوس کردهاند؛ زیرا با راه، روش و منش خود، فرهنگ ایثار و شهادت را در این مملکت ماندگار کردهاند.
امامجمعه موقت تربتجام افزود: اگر امروز نیروهای مسلح، عزیزان بهداشت و درمان و دیگر نهادها مانند هلالاحمر ایثارگرانه عمل میکنند، از همین فرهنگ ایثار و شهادت است. شهدا رسم و راه زندگی شرافتمندانه را به ملت خود و همچنین به انسانهای آزاده جهان آموختند که تنها با مقاومت، ایثار و پایمردی میتوان به این مهم دست یافت.
غبارروبی از قلبهای زنگارزده
وی هدف اصلی از این مراسم را «غبارروبی از قلبهای زنگارزدهمان» دانست که در بازار مکاره دنیا دچار غفلت شدهاند و بصیرتشان آنگونه که باید باشد، نیست.
زاهدی شهدا را حجتهای خدا بر ما خواند و گفت: شهید تکفرزند، حجت بر امروز ماست؛ شهید سرمایهدار، حجت بر امروز ماست؛ شهید معلول، حجت بر امروز ماست. هر شهیدی دلیلی برای ترک بهانههای دنیایی ماست، چرا که آنان محاسبات دنیایی را کنار گذاشتند و برای عزت و سربلندی کشور جنگیدند.
امامجمعه موقت تربتجام حفظ نظام اسلامی و گوش به فرمان امام و ولی بودن را بالاترین پیام شهدا دانست و هشدار داد: دشمن بالاترین ترسش از سلاح کشنده نیست، بلکه از فرهنگ ایثار و شهادت و استواری در مسیر شهدا میترسد.
وی ضمن اشاره به آیه «وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»، تأکید کرد: هفته دفاع مقدس، بهانهای است تا با حضور در کنار مزار شریف شهدا، عهد و پیمان ببندیم تا از مسیر منحرف نشویم و در حوادث روزگار و هجمههای ناجوانمردانه دشمن غافل عمل نکنیم.
