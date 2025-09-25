به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل مروجینسب ظهر پنجشنبه در دومین همایش نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت که با حضور فرمانده سپاه ناحیه بردسکن و بسیجیان در سالن اداره ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به فعالیتهای ارزشمند بانوان در این دوران اظهار کرد: بیشترین خدمات زنان به صورت خودجوش و در مراکزی مانند مساجد، حسینیهها و منازل شخصی انجام میشد.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن افزود: تهیه و توزیع غذا و آذوقه در مناطق جنگی، دوخت و شستوشوی لباس رزمندگان و ایجاد انگیزه در همسران و فرزندان از مهمترین اقدامات آنان بوده است.
وی با بیان آمار نقشآفرینی بانوان در دفاع مقدس گفت: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ۶ هزار و ۴۲۸ زن به شهادت رسیدند، ۵۷۳۵ نفر جانباز شدند و ۱۷۱ زن به اسارت دشمن درآمدند.
مروجینسب همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: ۱۴۰ زن در این مقطع به شهادت رسیدند که نشاندهنده اهمیت و تأثیر حضور زنان در عرصه مقاومت است.
