به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت شهیده دکتر زهره رسولی، پزشک فداکار بیمارستان رحیمیان الوند، به همراه فرزند دوماههاش رایان و همسرش مهندس بهنام قاسمیان، از شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با تجلیل از مقام والای شهیده رسولی، گفت: این پزشک ایثارگر بنا به گفته همکارانش، خوشخلق، دقیق، وقتشناس و دلسوز نسبت به بیماران و خانوادههایشان بود.
وی افزود: شهادت رایان قاسمیان، کوچکترین شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، داغی سنگین و سوزاننده بر دلها گذاشته که فراموشناشدنی است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار داشت: جناب آقای دکتر پزشکیان با در دست گرفتن تصویر شهدای ۱۲ روزه، گامی مؤثر در آگاهیبخشی به جهانیان برداشت و مظلومیت ملت ایران و شهدای مقاومت در غزه و لبنان را به تصویر کشید و این حرکت، تلاشی برای کاستن از داغ ملت ایران بود و جای قدردانی دارد.
محمدبیگی با آرزوی صبر و اجر برای خانوادههای شهدا، بهویژه خانوادههای رسولی و قاسمیان، افزود: شهیدان بهنام قاسمیان، رایان قاسمیان و دکتر زهره رسولی با پاکی و طهارت خود، گواه مظلومیت ایران و اسلام شدند و جان خود را در راه آزادی و آزادگی فدا کردند.
وی همچنین با اشاره به سالگرد انفجار پیجرها در لبنان، از تلاشهای جهادی وزیر بهداشت، معاونان ایشان بهویژه دکتر رضوی و کادر درمان کشور در درمان مجروحان این حادثه تقدیر کرد و گفت: حضور فعال و مؤثر تیمهای درمانی در بحران لبنان، شایسته قدردانی است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در پایان با ابراز تأسف از مظلومیت قشر سلامت و کمبود روایتهای مربوط به رشادتهای شهدای این حوزه، ابراز امیدواری کرد که این روایتها ادامه یابد تا عظمت فداکاریهای آنان بیش از پیش شناخته شود.
