  1. استانها
  2. قزوین
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

محمدبیگی: شهدای سلامت نماد مظلومیت و آزادگی ملت ایران‌اند

محمدبیگی: شهدای سلامت نماد مظلومیت و آزادگی ملت ایران‌اند

قزوین- نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شهدای سلامت نماد مظلومیت و آزادگی ملت ایران‌اند، گفت: یابد عظمت فداکاری‌های این قشر بیش از پیش شناخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت شهیده دکتر زهره رسولی، پزشک فداکار بیمارستان رحیمیان الوند، به همراه فرزند دوماهه‌اش رایان و همسرش مهندس بهنام قاسمیان، از شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با تجلیل از مقام والای شهیده رسولی، گفت: این پزشک ایثارگر بنا به گفته همکارانش، خوش‌خلق، دقیق، وقت‌شناس و دلسوز نسبت به بیماران و خانواده‌هایشان بود.

وی افزود: شهادت رایان قاسمیان، کوچک‌ترین شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، داغی سنگین و سوزاننده بر دل‌ها گذاشته که فراموش‌ناشدنی است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار داشت: جناب آقای دکتر پزشکیان با در دست گرفتن تصویر شهدای ۱۲ روزه، گامی مؤثر در آگاهی‌بخشی به جهانیان برداشت و مظلومیت ملت ایران و شهدای مقاومت در غزه و لبنان را به تصویر کشید و این حرکت، تلاشی برای کاستن از داغ ملت ایران بود و جای قدردانی دارد.

محمدبیگی با آرزوی صبر و اجر برای خانواده‌های شهدا، به‌ویژه خانواده‌های رسولی و قاسمیان، افزود: شهیدان بهنام قاسمیان، رایان قاسمیان و دکتر زهره رسولی با پاکی و طهارت خود، گواه مظلومیت ایران و اسلام شدند و جان خود را در راه آزادی و آزادگی فدا کردند.

وی همچنین با اشاره به سالگرد انفجار پیجرها در لبنان، از تلاش‌های جهادی وزیر بهداشت، معاونان ایشان به‌ویژه دکتر رضوی و کادر درمان کشور در درمان مجروحان این حادثه تقدیر کرد و گفت: حضور فعال و مؤثر تیم‌های درمانی در بحران لبنان، شایسته قدردانی است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در پایان با ابراز تأسف از مظلومیت قشر سلامت و کمبود روایت‌های مربوط به رشادت‌های شهدای این حوزه، ابراز امیدواری کرد که این روایت‌ها ادامه یابد تا عظمت فداکاری‌های آنان بیش از پیش شناخته شود.

کد خبر 6601923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها