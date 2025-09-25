کوثری:تجربه مذاکره با آمریکا نشان داد تنها راه نجات، اتکا به رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ محمد اسماعیل کوثری، بعد از ظهر پنجشنبه، طی سخنانی با اشاره به تجربه مذاکره با آمریکا تصریح کرد: پس از آزادی ۵۳ گروگان لانه جاسوسی توسط دانشجویان، آمریکایی‌ها حتی یک دلار از دارایی ملت ایران را آزاد نساختند و همین مسئله روشن کرد تنها راه نجات، تکیه بر مردم و رهبری است.

وی در ادامه، ضمن مرور جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان ساخت: ایران با بهره‌گیری از فناوری، تکنولوژی و آمادگی کامل، در برابر دشمنان جهانی سربلند بیرون آمد. شهید حسن تهرانی مقدم و دیگر فرماندهان موشکی با خلاقیت و ابتکار عمل، عملیات‌ها را به سرانجام رساندند و در شب دوازدهم دشمنان با التماس عقب نشستند.

کوثری با اشاره به دوران هشت‌ساله دفاع مقدس یادآور شد: ارتش بعث با بیش از دو برابر توان ایران به میدان آمد و قصد داشت خوزستان را جدا کرده و ظرف هفت روز به تهران برسد، اما ناکام ماند. این پیروزی به برکت ولایت حضرت امام (ره) و امام خامنه‌ای، و همچنین استقامت مردم، ارتش و سپاه نوپا رقم خورد.

وی همچنین به نقش شهدا پرداخت و توضیح داد: شهدا با ایمان و الهام از قرآن و اهل بیت (ع) در برابر دشمن مسلح ایستادگی کردند. نمونه‌هایی همچون ابراهیم هادی، جلوه‌ای از روحیه ایثار و فداکاری ملت بودند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس سپس به حوادث آغازین انقلاب اسلامی پرداخت و خاطرنشان کرد: دشمن در ظاهر صدام جلوه می‌کرد، اما در باطن استکبار جهانی و آمریکا میدان‌دار بودند. آنان از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند انقلاب را زمین‌گیر سازند و توطئه‌هایی همچون کودتای نوژه (کودتای نقاب) و حمله به طبس را سامان دادند. امام خمینی (ره) اعلام کردند شن‌های طبس مأمور خداوند بودند تا دشمنان را به خاک ذلت بیندازند.

وی اضافه کرد: دشمن درصدد بود مرحله دوم کودتا را از منطقه سیاهکوه به سمت قم و تهران به اجرا درآورد و با آزادسازی ۵۳ گروگان دستگیرشده در لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام، مسیر کودتا را دنبال کند، اما این نقشه‌ها به مدد الهی و هدایت امام با شکست مواجه شد و همه توطئه‌گران در نقاط مختلف تهران دستگیر شدند.

کوثری در پایان تأکید کرد: با آمادگی نیروهای مسلح، ایمان مردم و هدایت الهی، ایران پاسخی چندبرابر به دشمنان عرضه کرد و سرانجام آنان در شب دوازدهم به التماس افتادند. این مسیر همچنان ادامه خواهد یافت تا پرچم اسلام ناب در برابر ظالمان برپا گردد و جهان سرشار از عدل و داد شود.