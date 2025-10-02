به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور پنجشنبه شب در جلسه بررسی مسائل اقتصادی خوزستان که با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی در محل استانداری برگزار شد، گفت: ضرورت تغییر نگاه به انتصابات بانوان در بخش مدیریت استان از دو جنبه مقبولیت در جامعه و مدیریت نوین اهمیت فراوان دارد و باید سرعت و تعداد انتصابات زنان افزایش یابد تا به حداقل ۳۵ درصد از مدیران زن که در پایان دولت چهاردهم در نظر گرفته شده، دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان دارد و مردم همکاری لازم را با برنامه‌های اقتصادی خواهند داشت.

معصومه آقاپور اعلام کرد: برنامه جامع و کامل طراحی‌شده توسط پارک فناوری خوزستان در حوزه اقتصاد باید به طور جدی پیگیری و با دست‌اندرکاران جلسات منظمی برگزار شود، چرا که این برنامه نقاط قوت و زمینه همکاری با نسل جدید تکنولوژی را دارد.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی تاکید کرد: خوزستان به عنوان پایلوت صادرات دیجیتال به کشور عراق انتخاب شده است، با استفاده از دو پلتفرم معتبر تجارت الکترونیک، این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز درآمد دلاری و اشتغال ویژه برای زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست استان شود که این هدف از اهمیت بالایی برخوردار است.

آقاپور به روند حرکت استان در جهت استفاده از بازار سرمایه اشاره و یادآوری کرد: جهت‌گیری سیاست‌های استان باید از بانک محور به سمت اوراق محور تغییر یابد و هیچ مانعی برای استفاده از ظرفیت بورس کالا وجود ندارد که این مسأله می‌تواند تحرک مهمی در اقتصاد خوزستان ایجاد کند.

آقاپور اضافه کرد: تسهیل صدور گواهی تولید برای بنگاه‌های کوچک و کارخانه‌هایی که دارای محصولات متنوع هستند ضروری است و این روند باید تسریع شود تا تولیدکنندگان دچار مشکلات و تعطیلی نشوند.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی پرواز مستقیم آبادان-امارات و رفع مشکلات مربوط به خطوط پروازی از برنامه‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان است که در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص موضوع گردشگری سلامت افزود: با هماهنگی‌های لازم و بودجه‌های بلاعوض می‌توان ظرفیت این بخش را گسترش داد تا نقش موثری در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

آقاپور همچنین به ضرورت پیگیری مشکلات خدمات پرستاری در بیمارستان‌های استان اشاره کرد و اعلام داشت که این موارد در تهران و از طریق ارتباطات مستمر دنبال خواهد شد.

وی بر اهمیت تسهیل فرآیندهای اقتصادی در بنادر خوزستان، از جمله کاهش عوارض بندری تا پایان دولت، تأکید و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، رونق بیشتری در تجارت و حمل و نقل استان به وجود آورد.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در مصاحبه پس از جلسه عنوان داشت: تحولات اقتصادی در استان با حمایت استاندار و جلسات گسترده با گروه‌های مختلف صنعت، کارآفرینی، دانش‌بنیان‌ها، زنان و بخش خصوصی در حال شکل‌گیری است که نویدبخش راه‌حل‌های عملیاتی و پیشرفت‌های مهم است.

وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی میان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دولت در خوزستان برای نخستین بار در کشور به شکلی موفق در حال اجراست و استاندار خوزستان که عرب است، با شخصیت و رویکرد مردمی خود شکاف بین مردم و دولت را به حداقل رسانده است.