به گزارش خبرگزاری مهر، جواد معراجی فر با اشاره به حادثه ریلی صبح امروز پنجشنبه در ایستگاه راه آهن مشهد، اظهار کرد: به دلیل بروز نقص فنی در مسیر خروجی ایستگاه شهید رئیسی مشهد، به‌منظور تأمین و تضمین سفری ایمن، شاخص‌های کنترلی در حوزه ایمنی با دقت و مراقبت بیشتری برای قطارهای مسافری در حال انجام است.

مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان افزود: این امر موجب کاهش سرعت تردد قطارهای مسافری در این بخش از مسیر شده همچنین باعث تأخیر در حرکت برخی از قطارهای اعزامی از مشهد نیز شده است.

وی گفت: ضمن عذرخواهی به خاطر مشکلات بوجود آمده، ازصبر و شکیبایی و درک مسافران گرامی در این شرایط سپاسگزاریم و تأکید می‌کنیم که هیچ‌یک از قطارهای مسافری لغو نشده و همکاران ما در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش برای رفع این مشکل فنی و رفع تقلیل سرعت هستند.