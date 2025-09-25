  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

معراجی فر:حرکت قطارها از مشهد با تاخیر انجام می‌شود

مشهد- مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان از تاخیر در حرکت قطارها از مبدا مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد معراجی فر با اشاره به حادثه ریلی صبح امروز پنجشنبه در ایستگاه راه آهن مشهد، اظهار کرد: به دلیل بروز نقص فنی در مسیر خروجی ایستگاه شهید رئیسی مشهد، به‌منظور تأمین و تضمین سفری ایمن، شاخص‌های کنترلی در حوزه ایمنی با دقت و مراقبت بیشتری برای قطارهای مسافری در حال انجام است.

مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان افزود: این امر موجب کاهش سرعت تردد قطارهای مسافری در این بخش از مسیر شده همچنین باعث تأخیر در حرکت برخی از قطارهای اعزامی از مشهد نیز شده است.

وی گفت: ضمن عذرخواهی به خاطر مشکلات بوجود آمده، ازصبر و شکیبایی و درک مسافران گرامی در این شرایط سپاسگزاریم و تأکید می‌کنیم که هیچ‌یک از قطارهای مسافری لغو نشده و همکاران ما در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش برای رفع این مشکل فنی و رفع تقلیل سرعت هستند.

