شیخ خطیبی: اقتدار ایران در گرو وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالرحیم خطیبی پنجشنبه شب در اجتماع مردمی «یاران صمود» که با حضور اقشار مختلف مردم در جزیره قشم برگزار شد، با تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت در کشور، این فرهنگ را یکی از ارزشمندترین سرمایههای معنوی ملت ایران دانست و گفت: حافظان امنیت و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس ایستادگی کردند، تجربهای بزرگ و گرانبها را در تاریخ ایران آفریدند؛ آنان در برابر سرسختترین دشمنان ایستادند و به جهانیان نشان دادند که شهادت، عزت و اقتدار به همراه میآورد.
وی با تأکید بر اینکه شهدا از دست نرفتند، بلکه به دست آمدند، افزود: شهیدان، بزرگترین دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. این شهدا در دوران طلایی دفاع مقدس، سرنوشت ملت ایران را تغییر دادند و تجربهای ماندگار در مقاومت و ایستادگی برجای گذاشتند.
خطیبی با اشاره به پیشرفتهای علمی و نظامی کشور، گفت: دانشمندان ما توانستند پیشرفتهترین موشکها را بسازند که دشمنان را زمینگیر کرد. اقتدار امروز ما نتیجهی همان مقاومتها و تلاشهاست؛ و همهی اینها، ثمرهی رهبری خردمندانه و وحدت ملی است.
امام جمعه اهل سنت قشم با اشاره به آموزههای دینی، افزود: قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم، صراحتاً بیان میکنند که دلبستگی به دنیا و ترس از مرگ، دو ویژگی منفی هستند که باعث ضعف جوامع میشوند. ملت ما نشان داد که از مرگ در راه خدا نمیهراسد و همین ویژگی بود که دشمن را از پیشروی بازداشت.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، جوانان و نوجوانان ما برای رفتن به جبهه نوبت میگرفتند. آن هم در حالی که هنوز در ابتدای راه زندگی بودند. این روحیهی ایثار و فداکاری، امروز هم باید زنده بماند و تقویت شود.
شیخ خطیبی با اشاره به همبستگی ملی در مقابله با تهدیدات اخیر، گفت: در جریان دفاع ۱۲ روزه اخیر، بار دیگر دیدیم که چگونه اختلافات قومی و جناحی در برابر تهدید دشمن رنگ باخت و مردم با هر سلیقه و دیدگاهی، در کنار هم ایستادند. این وحدت، ضامن بقای کشور است.
وی در پایان تأکید کرد: همانگونه که در یک کشتی، همهی مسافران سرنوشت مشترکی دارند، در کشور نیز همهی ما در برابر خطر دشمن، مسئولیت مشترک داریم. باید وحدت فرهنگی، سیاسی و نظامی خود را حفظ کنیم و بدانیم که عزت این ملت، در مقاومت و توکل به خداوند متعال است.
