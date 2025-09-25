استاندار بوشهر: زمان پاسخ به استعلام در سامانه زمین باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در نشست کارگروه راهبری سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر نقش سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در تحقق اهداف دولت و انتظارات خود تأکید کرد.

وی این جلسه را با هدف تسهیل امور و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم دانست و افزود: دولت الکترونیک یکی از اصلی‌ترین مسیرهای شفاف‌سازی، تسریع امور اداری و پیشگیری از فساد اداری است که رضایت مردمی را به دنبال دارد.

ستاندار بوشهر، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را یکی از مسیرهای مهم تحقق اهداف دولت الکترونیک و رضایت عمومی دانست و گفت: پنجره واحد مدیریت زمین از جمله ابزارهای مؤثر در تسهیل و تسریع در انجام خدمات‌رسانی به مردم است.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی اظهار داشت: این سامانه فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات به موقع به مردم است و انتظار ما، جلب رضایت عمومی با رعایت وظایف قانونی و شرعی است و همه اعضای کارگروه باید در این مسیر تلاش کنند.

وی با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین آثار متعددی در نظام اداری دارد، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در زمان، سلامت اداری، حذف گلوگاه‌های فساد، افزایش سرعت در انجام امور و ارتقای رضایتمندی مردم از مهمترین مزایای این سامانه است.

زارع همچنین کاهش زمان پاسخگویی به استعلام‌ها را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: تا سه ماه آینده، باید شاهد کاهش محسوس در زمان رسیدگی به درخواست‌ها در سامانه پنجره واحد زمین به میزان حداقل سی درصد باشیم.

استاندار بوشهر ضمن تأکید بر فرصت ارزنده خدمت‌رسانی الکترونیک به مردم، از تمامی متولیان خواست تا با عملکردی کیفی و بهینه، رضایت عمومی را در مسیر توسعه استان رقم بزنند.