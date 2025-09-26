حدیث جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست کارگروه آرد و نان شهرستان صحنه اظهار داشت: یکی از مهمترین مطالبات مردم، دسترسی به نان باکیفیت است و تحقق این خواسته در گرو نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت نانواییهاست.
وی با بیان اینکه در این نشست مسائل مربوط به تأمین آرد، کیفیت پخت، رعایت نرخ مصوب و نحوه خدماترسانی نانواییها بررسی شد، افزود: ضروری است دستگاههای متولی با همکاری نانوایان، برنامهریزی دقیقتری برای رفع مشکلات موجود داشته باشند تا سطح خدمات به مردم بهبود یابد.
جعفری همچنین بر اهمیت رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای خبازی تأکید کرد و گفت: آموزش مستمر فعالان این حوزه باید جدی گرفته شود، چراکه نان سالم و استاندارد نقش مستقیمی در سلامت عمومی جامعه دارد.
معاون برنامهریزی فرمانداری صحنه در پایان خاطرنشان کرد: با همافزایی و همراهی نهادهای مرتبط میتوان شرایطی فراهم کرد که نان باکیفیت به دست مردم برسد و رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
