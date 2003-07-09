مصرف سرانه نان در ايران 185 كيلوگرم است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بر اساس گزارشي كه در پنجمين نشست شوراي غذا و تغذيه كشور به رياست دكتر پزشكيان وزير بهداشت ارائه شد، مصرف سرانه نان در مناطق شهري 151 كيلو گرم و در مناطق روستايي كشور 219 كيلوگرم بوده كه نسبت به سال 76 به ترتيب 20 و 30 كيلوگرم افزايش يافته است.

همچنين با بهينه سازي مصرف سرانه كشور براي مثال به اندازه مصرف سرانه نان در هندوستان كه 100 كيلوگرم است ، مي توان مصرف كل كشور در زمينه گندم را به 6/6 ميليون تن كاهش داد و با قطع واردات گندم ، امكان صادرات آن را نيز فراهم كرد.

در اين جلسه همچنين راههاي بهبود كيفيت نان مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه 50 هزار و 500 نانوايي در سطح كشور فعال هستند و عمده ترين نوع مصرفي مردم " لواش " است.

همچنين تحقيقات صورت گرفته در كشور درباره جنبه هاي كشاورزي، صنعتي و تغذيه اي گندم حاكي است كه تنها 23/1 درصد تحقيقات به كيفيت نان و 76/. درصد به جنبه هاي تغذيه اي گندم اختصاص يافته است كه مي تواند از جمله دلايل ضعف دانش فني در بخش كيفيت و فرآوري گندم و آرد در كشور باشد.

بر اساس گزارش منتشر شده در شوراي غذا و تغذيه كشور، علت افزايش مصرف سرانه نان ، پايين بودن قيمت نسبي نان و عدم آگاهي بخش اعظم مصرف كنندگان نسبت به مسائل تغذيه اي است.

اين شورا همچنين در اين نشست بر تشكيل مجمع گندم ايران، آموزش نانوايان، هدفمند ساختن يارانه تخصيصي به نان توسط دولت، حمايت از نانوايان براي بهسازي ماشين هاي فرآوري خمير و پخت نان، تعيين قيمت خريد گندم داخلي بر اساس كيفيت، ظوابط فني و بهداشتي مناسب براي مراحل مختلف صنعت نان كشور و اجبار نانوايان به استفاده از مخمر يا ساير بهبود دهنده هاي مجاز و مورد تاييد وزارت بهداشت تاكيد كرد.