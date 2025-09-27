به گزارش خبرنگار مهر، قربان حاجیمشهدی ظهر شنبه با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات که بر اساس مصوبه هیئت وزیران از دو سال پیش آغاز شده، گفت: سال گذشته حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرحها در استان گلستان اختصاص یافت و امسال نیز ۴۶۰ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل ۲۳ طرح ملی و استانی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این طرحها شامل پروژههای مهمی همچون مدرسهسازی، بیمارستان گالیکش که بزرگترین پروژه استان است، و جادهسازی به ویژه باند جاده بندر ترکمن میشود که برای آن حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان با تأکید بر اهمیت مشارکت مودیان در طرح نشاندار کردن مالیات، بیان کرد: مشاغل و اصنافی که فروش سالانه زیر ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دارند میتوانند در انتخاب طرحهای توسعهای مشارکت کنند تا این پروژهها به موقع و با کیفیت به پایان برسند.
نظر شما