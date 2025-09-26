  1. استانها
پیش بینی درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی باغداران زرندی از برداشت پسته

زرند- فرماندار زرند گفت: امسال بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تن پسته به ارزش بیش از ۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان از سطح حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ‌های این شهرستان برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همت ایزدی، صبح جمعه در بازدید یکی از کارگاه‌های فرآوری محصول پسته زرند گفت: ۲۸ هزار هکتار سطح باغات پسته در شهرستان زرند است که امسال متأسفانه به علت سرمازدگی ابتدای فصل و همچنین بحث گرمازدگی شاهد کاهش حدود ۴۰ درصدی در تولید پسته بوده ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیش بینی ما تولید ۸ هزار و ۵۰۰ تن پسته در شهرستان زرند با عملکرد ۳۰۰ کیلو گرم در هکتار است افزود: یکی دیگر از دلایل اصلی دیگر که باعث شد امسال درصد پوکی پسته افزایش یابد قطعی برق بود که متأسفانه مشکلاتی که در این زمینه به وجود آورد.

فرماندار زرند ادامه داد: در طول زمان برداشت ۲ ماهه پسته از باغات این شهرستان روزانه به طور متوسط ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

ایزدی، با تاکید بر فرآوری بهداشتی پسته از کشاورزان خواست با اکیپ‌های بهداشتی همکاری داشته باشند تا با صادرات محصول بهداشتی، جایگاه پسته ایران در بازارهای جهانی حفظ شود.

فرماندار زرند همچنین به کشاورزان توصیه کرد فرآوری محصول پسته خود را در ترمینال‌های مکانیزه انجام دهند که هزینه پایین‌تر و بهداشت بالاتری دارد.

ایزدی، تصریح کرد: انواع پسته فندقی، کله قوچی، بادامی، ممتاز و احمد آقایی در شهرستان زرند با استفاده از ۹۲ ترمینال تمام مکانیزه، ۳۶۰ ترمینال نیمه‌مکانیزه و ۳ هزار ۳۰۰ ترمینال سنتی فرآوری می‌شود.

