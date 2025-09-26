حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در ساعاتی از امروز بعد از ظهر در ارتفاعات شمالی استان رشد ابر و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین تا پایان روز شنبه وضعیت نسبتاً آرامی برای سواحل استان مورد انتظار است.

وی گفت: از روز یکشنبه تا سه شنبه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق شمالی و مرکزی تا امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.