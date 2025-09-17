به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در نشست با سه سازمان مردم‌نهاد تازه‌تأسیس شهرستان رشت با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های مردم‌نهاد، اظهار کرد: کارهایی که با دل انجام می‌شود، ماندگارتر و ارزشمندتر است کمک به دیگران و نیکوکاری به قدمت تاریخ بشر بازمی‌گردد و هیچ مرز، دین و فرهنگی نمی‌شناسد. ذات انسان‌ها خیر و نیکوکاری است، مگر خلاف آن ثابت شود.

فرماندار رشت با اشاره به سابقه تاریخی نهادهای مدنی در جهان افزود: نخستین تشکل رسمی مردم‌نهاد در جهان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بود که در سال ۱۸۶۳ در ژنو تأسیس شد. پس از آن و با شکل‌گیری سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، مفهوم سازمان‌های غیردولتی رسمیت بیشتری یافت. امروز نیز تکثر و فعالیت گسترده این نهادها، از شاخصه‌های جوامع پیشرفته به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که در ایالات متحده بیش از دو میلیون NGO فعال هستند، در حالی‌که در شوروی سابق تنها حدود چهار هزار تشکل وجود داشت.

میرغضنفری با بیان اینکه دولت‌ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای جامعه نیستند، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در حوزه‌هایی همچون محیط زیست، مدیریت پسماند، بهداشت و درمان و مسائل صنفی ایفای نقش کنند. به‌عنوان نماینده دولت در شهرستان، وظیفه دارم در کنار شما باشم و در هر زمینه‌ای که امکان‌پذیر باشد، به‌ویژه در حوزه آموزش و سلامت، از فعالیت‌هایتان حمایت کنم.

وی با اشاره به ریشه‌های فرهنگی و دینی نیکوکاری در جامعه ایرانی تصریح کرد: مهربانی و خیرخواهی در فرهنگ ما همواره وجود داشته و محدود به زمان و مکان نیست. بسیاری از چهره‌های ماندگار تاریخ، نخستین کار خیر خود را در کودکی آغاز کرده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد که ذات انسان‌ها بر نیکی استوار است. ایام مهربانی تاریخ انقضا ندارد و تا همیشه ادامه خواهد داشت.

فرماندار رشت در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی تداوم یابد و گفت: امیدوارم فعالیت این سمن‌ها منجر به خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، حمایت از بیماران خاص و گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه شود. آنچه ماندگار می‌ماند، خدمات خیرخواهانه‌ای است که به مردم ارائه می‌دهید.