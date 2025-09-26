به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح جمعه در نشست بررسی طرح سرمایهگذاری دامداری صنعتی ۸ هزار رأسی در مشکینشهر اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، جذب و حمایت از سرمایهگذاران در اولویت استان قرار دارد.
وی افزود: در سفر اخیر رئیسجمهور به استان، ۵۰ درصد اعتبارات مصوب به پروژههای دولتی و بخش خصوصی و ۵۰ درصد نیز به مشارکت هلدینگهای سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
استاندار اردبیل با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور پزشکیان مبنی بر توسعه سرمایهگذاری در بخش تولید و اقتصاد، افزود: تسریع در صدور مجوزهای سرمایهگذاری و فراهمسازی زمینه سرمایهگذاری آسان در استان با جدیت دنبال میشود.
گفتنی است، در این نشست هماهنگیهای لازم برای تخصیص زمین، تأمین آب و صدور مجوزهای مورد نیاز طرح سرمایهگذاری دامداری صنعتی ۸ هزار رأسی در مشکینشهر صورت گرفت.
