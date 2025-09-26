مجید محمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اقدامات قانونی و تشدید نظارتهای بهداشتی علیه کشتار غیرمجاز دام و تولید غذای غیرمجاز حیوانات خانگی در دماوند خبر داد.
محمدیان با اشاره به گزارشهای مردمی و بازدیدهای صورتگرفته اعلام کرد: واحد عرضهای که به صورت غیرمجاز اقدام به کشتار شتر میکرد، با دستور مقام قضائی پلمب شد.
وی تاکید کرد که کشتار غیرمجاز دام علاوه بر آنکه اقدامی غیر بهداشتی و غیراجتماعی است، تهدیدی جدی و پنهان برای سلامت عمومی محسوب میشود.
رئیس دامپزشکی دماوند همچنین به خطرات این نوع کشتار از جمله احتمال آلودگی گوشت به عوامل محیطی و انتقال بیماریهای مشترک از جمله تب خونریزیدهنده اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاعرسانی کنند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
همچنین در راستای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی، یک واحد غیرمجاز تولید غذای حیوانات خانگی در دماوند شناسایی و با دستور مقام قضائی پلمب شد، بیش از ۴ تن غذای غیرمجاز تولید شده در این واحد معدوم گردید.
دکتر محمدیان ضمن درخواست همکاری بیشتر از مردم، تاکید کرد: هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه دامپزشکی باید از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع داده شود تا سلامت عمومی به طور کامل حفظ گردد.
