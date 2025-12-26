امام جمعه فراشبند: مسئولان اقتصادی پاسخگوی مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید فرج‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان، ضمن تأکید بر اهمیت تقوا و پرهیزکاری، گفت: یکی از مصادیق تقوا، رعایت بهداشت روانی است. حفظ روان از استرس‌های مخرب، اضطراب، خشم کنترل‌نشده و احساس پوچی، انسان را به آرامش و تعادل درونی نزدیک می‌کند.

وی افزود: نماز بالاترین مصداق یاد خدا و امنیت روانی است و بخش عمده‌ای از مشکلات روانی و اخلاقی ناشی از غفلت از یاد خداست. دین اسلام انسان را موظف کرده است که در همه حال از یاد خدا غافل نشود.

حجت‌الاسلام فرج‌زاده با اشاره به تحقیقات روان‌شناسان غربی گفت: نماز به عنوان تکنیکی آزمایش‌شده ضد استرس، روی مغز اثر می‌گذارد و بسیاری از اضطراب‌ها و افسردگی‌ها را کاهش می‌دهد.

امام جمعه فراشبند همچنین به اهمیت کنترل شهوت اشاره کرد و گفت: کنترل نگاه و شهوت، نه تنها آرامش روانی به همراه دارد، بلکه شامل کنترل شهوت قدرت، امور مالی و اقتصادی نیز می‌شود.

حجت‌الاسلام فرج‌زاده در خطبه دوم با انتقاد از گرانی‌های افسارگسیخته در کشور گفت: مسئولان تصمیم‌گیر در پایتخت بدانند مردم از نظر معیشت در تنگنا هستند؛ قیمت یک کیسه برنج در زمانی کوتاه ۲ و نیم برابر شده است و وزرا باید متمرکز شوند و بسته‌ای هماهنگ و پایدار برای مهار گرانی ارائه دهند و راه‌حل این مشکلات، حکمرانی اقتصادی قاعده‌مند و جلوگیری از تصمیمات پراکنده است.

وی افزود: شدت گرانی در کالاهای خاص ناشی از عرضه و ساختار بازار، انحصارها و محدودیت ورود کالا است و گرانی با بخشنامه از بین نمی‌رود؛ بلکه با انضباط بودجه و مدیریت پولی مهار می‌شود.

امام جمعه فراشبند در ادامه به اهمیت روز یوم‌الله ۹ دی اشاره کرد و گفت: این روزهای تاریخی صرفاً مناسبت تقویمی نیستند، بلکه نقاط عطفی در هویت ملت ایران هستند. ملت ایران در حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ و جنگ ۱۲ روزه ۱۴۰۴، با تکیه بر هدایت رهبر معظم انقلاب و قدرت الهی، پیروز شدند و امروز نیز با وجود مشکلات داخلی، هرگز زیر بار ظالمان خارجی نمی‌رویم و جوانان کشور آماده دفاع از ایران هستند.

وی در پایان، به مسائل شهری فراشبند اشاره کرد و از مسئولان خواست مشکلات تیرهای برق، مسیر رفت و آمد مسافران و امکانات شهری را مورد بررسی قرار دهند.