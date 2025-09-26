به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به سفر رئیسجمهور به سازمان ملل، اظهار داشت: رئیسجمهور در این جلسه، مواضع جمهوری اسلامی را بهخوبی تبیین کردند و رسانههای بینالمللی و مهم هم مواضع نظام جمهوری اسلامی را از زبان ایشان شنیدند و منعکس کردند.
وی عنوان کرد: این سفر در حقیقت سبب شد که جنایات رژیم اشغالگر قدس نزد جهانیان انعکاس بیشتری داشته باشد که جای تقدیر و تشکر دارد.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما گاهی در این سخنگاه که متعلق به مردم هست در باب مدیران و مسئولان نکاتی را بیان میکنیم، نکاتی که انتقادات اصلاحی و همراه با راهکار است، گفت: از آن طرف بایستی تلاشها را ما بیان کنیم.
حجتالاسلام شاهرخی، بیان داشت: ما شاهد سفر وزیر نیرو به لرستان بودیم، این سفر به دنبال پیگیریهای متعددی بوده که استاندار و نمایندگان در تهران داشتند، این کار جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با اشاره به اینکه مقرر شد که در امور آب و برق به حدود ۱۲ طرح در لرستان سرعت ببخشند و بیش از هشت هزار میلیارد تومان در امور آب و برق در لرستان افتتاح کردند، گفت: باید تشکر کنیم در این جلسات مطالبات مردم از سوی مسئولان به وزیر نیرو منتقل شد، تمرکز به این راهوروش و شیوه و اینکه همه با هم همراه و همدل باشند با وزرا ملاقات کنند و او را به استان بیاورند و سپس مطالبات مردم را پیگیری کنند، جای تقدیر دارد و این میتواند وضعیت استان را بهتر کند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به افتتاح سد «تاج امیر» در دلفان بااعتبار هزار میلیارد تومان برای آبیاری ۴۰۰ هکتار از زمینهای پاییندست، گفت: افتتاح واحد سوم نیروگاه گاز سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و شش میلیون یورو و آبرسانی به روستاهای استان از دیگر طرحهای افتتاح شده بوده است.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: ما اینجا کاستیها را میگوئیم، ولی من وقتی فضای مجازی را نگاه میکنم همهاش سخن از ناامیدی است، حال آن که مقام معظم رهبری تأکید دارند که کاستیها و نقاط قوت را با هم ببینید. نقاط قوت را باید نشان داد.
وی گفت: ما از طرف مقام معظم رهبری مأمور هستیم که در این سخنگاه نقاط قوت را بیان کنیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما به نوجوانان و جوانان خود افتخار میکنیم، گفت: حلقههای تربیتی صالحین، کانونهای فرهنگی و هنری، بسیج دانشآموزی، فعالان قرآنی، گروههای هنری و… سرمایههای عظیم استان ما هستند، این خدمتگزار خیلی از وقتم را صرف ارتباط با اینها میکنم.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: باید این سرمایههای علمی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی را حفظ کنیم.
