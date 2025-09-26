به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد عزیزی ظهر آدینه در خطبه‌های نخستین نماز جمعه پاییز ۱۴۰۴ میامی به میزبانی مسجد جامع ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس خواستار معرفی دستاوردها آرمان‌های این واقعه عظیم به خصوص برای نسل جوان شد.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس برای ما درس‌های بسیاری داشت، افزود تکیه به ظرفیت‌های داخلی و تلاش بی‌وقفه و موکول نکردن فعالیت‌ها و امکانات به آینده از مهم‌ترین درس‌های دفاع مقدس است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دفاع مقدس به ما یاد داد که کار بر زمین مانده‌ای نباید وجود داشته باشد، گفت: تکیه بر ظرفیت‌های داخلی از مهمترین درس‌های دفاع مقدس برای ما است.

عزیزی با بیان اینکه دفاع مقدس را باید شناخت و آن را شناساند، بیان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر ارگان‌های مرتبط این کار را انجام می‌دهند اما کافی نیست و همه ما در قبال تبیین و تبلیغ ارزش‌های دفاع مقدس نقش داریم.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران، افزود: نسل جوان برای چند روز تجربیات دوران دفاع مقدس را در برخی شهرها به چشم دید و لذا می‌بایست درباره دفاع مقدس برای این نسل بیشتر شرح داد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دفاع مقدس از بابت درس‌هایی که برای نسل‌ها می‌دهد ارزشمند است، گفت: در شناخت دفاع مقدس ابتدا باید برای جوانان تبیین کرد که ما از چه چیزی دفاع می‌کردیم.

عزیزی با بیان اینکه رکن دیگر تبیین ارزش‌های دفاع مقدس باید پاسخ به این سوال باشد که چه کسانی در برابر تهاجم دشمن دفاع می‌کردند، گفت: در تبیین دفاع مقدس باید به این سوال نیز پاسخ داد که چه کسی ما را مجبور به دفاع از خودمان کرده بود همچنین جوان ما باید بداند که آثار و دستاوردهای دفاع مقدس چیست این‌ها از موضوعاتی هستند که باید برای نسل جوان بازگو شوند.

وی با بیان اینکه صدام با حمایت همه جانبه ابرقدرت‌ها و کشورهای دنیا به ایران اسلامی حمله کرد و مردان و زنان دلاورانه در مقابل آن ایستادند، افزود: وحدت کلمه و اتحاد ملت از بزرگترین درس‌های دفاع مقدس است

امام جمعه میامی با بیان اینکه ایمن سازی کشور آن هم کشوری که به تازگی در آن انقلاب شده بود از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس است، گفت: دشمن با خیال خام خود فکر می‌کرد که می‌تواند به سرعت کشورمان را تسخیر کند.

عزیزی با بیان اینکه همین فکر خام را امروز نیز دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، ابراز کرد: آنچه دشمنان از آن غافل هستند اتحاد و دلاور مردی و ولایتمداری مردم ایران است که آن را از دوران دفاع مقدس به یادگار دارند.