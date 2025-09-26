به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن حیدری در خطبههای عبادیسیاسی نماز جمعه این هفته اهواز که در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، سه محور کلیدی اتحاد و انسجام ملی، غنیسازی هستهای و مذاکره با آمریکا را از مهمترین موضوعات مطرحشده دانست.
وی با یادآوری نقش اتحاد در پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی، آن را عنصری پایدار و نه صرفاً احساسی موقت توصیف کرد و گفت: در جنگ تحمیلی دوم نیز اتحاد ملت ایران موجب پیروزی شد و این عنصر همچنان ادامه دارد.
امام جمعه موقت اهواز در ادامه با اشاره به موضوع غنیسازی هستهای، ادعای دشمنان مبنی بر تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی را «بلوف و دروغ» خواند و تصریح کرد: مقام معظم رهبری فتوا دادهاند که ساخت و استفاده از بمب اتمی حرام است.
وی با تقدیر از سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را شجاعانه و حکیمانه، توصیف کرد و افزود: رئیسجمهور صدای اصیل ایران بود و خط و ربط رهبری را به کرسی نشاند.
آیتالله حیدری با تأکید بر ارتباط مستقیم غنیسازی با منافع مردم، انرژی هستهای را برای کشور «ضروری همچون آب و هوا» دانست و به کاربردهای آن در رفع ناترازی انرژی، شیرینسازی آب دریا، افزایش تولیدات کشاورزی و درمان بیماریهای صعبالعلاج اشاره کرد.
وی با انتقاد از تلاش دشمنان برای توقف غنیسازی در ایران، گفت: دشمن میداند ایران بمب نمیسازد، اما از استقلال ایران هراس دارد؛ افراد ملعونی مانند ترامپ خواستار صفر شدن غنیسازی هستند.
امام جمعه موقت اهواز در بخش دیگری از سخنان خود، مذاکره با آمریکا را خسارت محض خواند و با اشاره به تجربه برجام و دستور حمله به ایران در جریان مذاکرات دوم، تأکید کرد: کشورهایی مانند لیبی نیز با مذاکره با آمریکا سرنوشت تلخی داشتند.
وی با استناد به آیه ۳۹ سوره حج، پیروزی ملتهای مظلوم را مشروط به رهبری مناسب، اتحاد و انسجام دانست و گفت: سنتهای الهی تغییرناپذیرند و ملتی که متحد باشد، شکست نمیخورد.
آیتالله حیدری با اشاره به دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، آنها را نمونههایی از تحقق سنتهای الهی دانست و افزود: حزبالله لبنان نیز با رهبری سید حسن نصرالله، در برابر جنایتهای اسرائیل ایستاد و پیروز شد.
وی با اشاره به شهادت سید حسن نصرالله، گفت: او تنها یک شخص نبود، بلکه یک راه و مکتب بود و خونش موجب استحکام بیشتر مسیر مقاومت خواهد شد.
امام جمعه موقت اهواز به مطالبات مردم خوزستان پرداخت و خواستار تسریع در اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی مقام معظم رهبری شد.
وی همچنین به سهم ۲۰ درصدی دولت از نیشکر اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب مجلس، این اعتبار در جای دیگری هزینه شد؛ دولت باید این حق را به خوزستان بازگرداند.
آیتالله حیدری در پایان با اشاره به طرح انتقال آب از کارون به اصفهان تحت عنوان «ماندگان»، مخالفت مردم خوزستان با این طرح را اعلام کرد و گفت: مردم اجازه نمیدهند حتی یک قطره آب از استان به جای دیگری منتقل شود.
