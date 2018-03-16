ممنوعیت کشت برنج در خوزستان تبعیضی واضح است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن حیدری در خطبههای نماز جمعه امروز اهواز اظهار کرد: به وزارت نیرو میگویم که اجازه ندارید؛ برنجکاری را ممنوع کنید تا برنامههای خود را برای انتقال آب عملی کنید. این تبعیض را هرگز قبول نمیکنیم. شغل و زندگی ۲۰۰ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم با کشاورزی و برنجکاری مرتبط است.
وی افزود: بحث انتقال آب بینحوزهای و عدم شیرین سازی آب دریا یک برنامه انگلیسی برای ایجاد اختلاف بین استانها است که جاسوسی که اخیراً بازداشتشده بود به این مطالب اعتراف کرده بود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مردم خوزستان ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز درگیر جنگ دیگری هستند و آن جنگ مسئولان با طبیعت است که رهاورد آن ریزگردها و از بین رفتن کشاورزی استان است.
آیتالله حیدری تأکید کرد: نمایندگان مجلس خبرگان خوزستان، چهارشنبه گذشته در اجلاسیه اسفندماه امسال، در نامه به رئیسجمهور درخواست کردند مدیریت این صنایع به دولت برگردد. ما از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حمایت میکنیم اما نه اینگونه که برای مردم مشکل ایجاد شود.
وی بیان کرد: مدیریت شرکت گروه ملی و شرکت نیشکر هفتتپه را سازمان خصوصیسازی به افرادی غیر توانمند سپرده است، تولید این شرکتها متوقفشده است و ماهها حقوق کارگران پرداختنشده است.
آیتالله حیدری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از نیروهای فعال و فداکار نیروی انتظامی و بسیج برای برگزاری چهارشنبه آخر سال با امنیت کامل تشکر میکنم.
امامجمعه موقت اهواز همچنین گفت: جنبههای مثبت نوروز را برگزار کنید و این عید باستانی را با جنبههای مباح آن جشن بگیرید. نشاط و شادی بسیار خوب است اما این شادی نباید به فساد تبدیل شود، امیدوارم مردم متدین ما روز اول فروردین که مصادف با شهادت امام هادی (ع) است، حرمت این امام را نگه دارند.
وی در ادامه عنوان کرد: تهاجم وحشیانه فرقه منحرف تشیع لندنی یا همان شیرازیها به سفارت ما در لندن و تماشاگری پلیس این کشور، خوشخدمتی انگلیس به سعودیهای مرتجع بود. غربیهایی که اکنون صدای بهاصطلاح حقوق بشرشان گوش فلک را کر میکند در زمان جنگ تحمیلی به رژیم بعثی بمبهای شیمیایی میدادند تا مردم کشور ما را به طرز فجیعی به شهادت برساند
آیتالله حیدری با اشاره به ۲۹ اسفندماه روز ملی شدن صنعت نفت گفت: مصدق خدمتهایی به کشور داشت اما از یک دوره به بعد به اسلام و آرمانهای ملت ایران پشت کرد و حتی امام (ره) او را مرتد خواند. متأسفانه حرکاتی در تهران به وجود آمده است و میخواهند تفکر جبهه ملی را به عرصه بازگردانند. این یک ارتجاع فرهنگی و سیاسی و بازگشت به عقب است.
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