به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور طی حکمی علیاصغر ذاکری را به عنوان سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب کرد.
متن حکم وی به این شرح است:
جناب آقای علیاصغر ذاکری
سلام علیکم
نظر به تعهد شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم شمارا به عنوان «سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری» سازمان منصوب مینمایم.
امید است با استعانت از پروردگار یکتا و همکاری با معاونان، مدیران و مشاوران موجبات خدمت رسانی مفید و مؤثر به هموطنان در اقصا نقاط کشور برای دستیابی به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) فراهم آورید توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند سبحان مسئلت دارم.
در آئین تکریم و معارفه، در سالن جلسات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد، سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان از زحمات مرتضی موحدنیا تقدیر و حکم انتصاب علیاصغر ذاکری هرندی را اعطا کرد.
در این مراسم، مجابی ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد فرخنده رسول اکرم (ص) از پشتکار و پیگیریهای مرتضی موحدنیا در مدت کوتاه خدمت در دفتر محیط زیست و خدمات شهری تشکر کرد و پیشنهادات سازنده وی برای موضوعات پسماند و آتشنشانان را نشان توانمندی و تجربه بالای وی دانست. که به دلیل بازنشستگی و درخواست خودشان امکان ادامه همکاری فراهم نشد و از این مسؤولیت کنار رفت.
مجابی همچنین به علیرضا ذاکری هرندی خوشآمدگویی کرد و گفت: وی از مدیران مجرب عرصه مدیریت شهری کشور است و با توجه به پله پله طی کردن سطوح مختلف و متفاوت مدیریت شهری فردی کارآزموده است و جزو کسانی است که در سمتهای، پیشین هم علاقه به مسائل محیط زیستی داشتهاند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ضمن اشاره به اهمیت فوقالعاده مباحث مربوط به این دفتر گفت: رعایت الزامات زیستمحیطی برای تقویت تابآوری و پایداری شهری، در عنوان دفتر محیط زیست و خدمات شهری وجود دارد و با رعایت نکات زیست محیطی است که خدمات شهری استمرار پیدا میکند و تابآوری و پایداری شهری تقویت میشود.
مرتضی موحدنیا نیز ضمن تشکر از مدیران و کارکنان سازمان گفت: همه مدیران چنانچه مرسوم است در چنین موقعیتی و در زمان رفتن به بیان گزارش کار خود میپردازند، اما اعتقاد بنده این است که اگر کاری انجام شده وظیفه بوده است و البته همه کارها با تلاش و همکاری کارشناسان خبره و کاربلد آن دفتر به نتیجه رسیده است.
کورش امیدیپور معاون امور شهرداریها نیز در اهمیت این دفتر گفت؛ دلیل تشکیل شهرداریها خدمات شهری است و این دفتر با توجه به تنوع کار و خدماتی که برعهده دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است و توانمندی ویژهای میطلبد که خوشبختانه هم مدیر قبلی و هم مدیر فعلی داری چنین مشخصاتی هستند.
ذاکری هرندی نیز از اعتماد رئیس سازمان تشکر کرد و قول داد تا تمام توانش را برای به ثمر رساندن اهداف ملی این سازمان و رضایت مردم در تمام نقاط کشور به کار گیرد.
حامدجعفرزاده مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که به عنوان مجری جلسه حضور داشت از خدمات مرتضی موحدنیا تقدیر و اظهار امیدواری کرد تا حضور علیاصغر ذاکری هرندی در این دفتر مهم و کلیدی نتایج اثربخشی برای مردم عزیز کشورمان داشته باشد.
علیاصغر ذاکری هرندی با مدرک دکترای برنامه ریزی شهری پیش از این، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان بوده است. مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، مشاور استاندار و مدیر کل برنامهریزی، نوسازی و تحول اداری این استان از دیگر سوابق اجرایی در کارنامه اوست. وی فرماندار شهرستان مبارکه و شهردار شهرهای شاهین شهر، زرین شهر و هرند نیز بوده است.
