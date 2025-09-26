  1. استانها
پرداخت حقوق و مطالبات کارگران پارس جنوبی با ورود دادستانی

بوشهر- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان از پرداخت حقوق و مطالبات کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی در شهرستان کنگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی پویا ظهر جمعه با حضور در فاز ۱۴ ضمن دیدار با کارگردان حاضر دغدغه‌ها و مشکلات کارگران را از نزدیک شنید و در همان محل مراتب را به صورت تلفنی و کتبی به مسئولان و متولیان امر اعلام کرد و مهلت ۴۸ ساعته برای پرداخت حقوق کارگران تعیین کرد.

وی اضافه کرد: در این راستا ضمن رصد مستمر وضعیت پرداخت‌ها، تذکرات قانونی به این قبیل شرکت‌ها داده شده و دستورات کتبی نیز خطاب به مدیران عامل شرکت‌های مستقر صادر شده است و در صورت اهمال با کوتاهی اشخاصی خاطی بدون هیچ گونه اغماضی با مسببین برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان ادامه داد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در حال حاضر تعویق حقوق‌ها در اغلب شرکتها به حداقل رسیده است اما باز شاهد وضعیت نامطلوب پرداخت‌ها در برخی شرکت‌های مستقر هستیم.

وی گفت: در خصوص ایمنی محیط‌های کاری نیز ضمن بازرسی‌هایی که از طریق اداره خدمات کار منطقه ویژه صورت گرفته، این دادستانی پس از مهلت یک ماهه نسبت به حضور میدانی و بازرسی‌های میدانی اقدام خواهد به مردم شریف شهرستان این قول و وعده داده می‌شود.

موسوی تصریح کرد: دادستانی شهرستان کنگان برای احقاق حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم مصمم است و انشا الله با همراهی و مردم و مسئولین جهت حل مشکلات کارگری اقدامات عاجل و قانع کننده‌ای انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: با دستورات قاطع و پیگیری‌های به عمل آمده مطالبات و حقوق کارگران پرداخت شده است و این دادستانی بر پیگیری پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها مسائل رفاهی و ایمنی محیط‌های کارگری و اشتغال نیروهای بومی وفق مقررات تا حصول نتیجه نهایی را جز مهم‌ترین اهداف دستگاه قضائی و مورد مطالبه جدی کارگران و مردم شریف شهرستان کنگان می‌داند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان افزود: متأسفانه برخی شرکت‌ها در پرداخت به موقع حقوق‌ها دچار بی برنامگی هستند و بعضاً کارگران شاغل تا چندین ماه حقوق خود را دریافت نمی‌کنند که این مهم موجب ایجاد مشکلات معیشتی، اقتصادی و تبعات اجتماعی و مضافاً تجمعات کارگری شده است.

در پی اعتراض و مطالبه تعداد زیادی از کارگران مبنی بر تأخیر در پرداخت حقوق و معوقات شرکت، دادستان شهرستان کنگان با توجه به اهمیت موضوع و وضعیت اقتصادی موجود و با توجه به مشکلات کارگران و به دلیل بازگشایی مدارس و نیاز مبرم و ضروری کارگران به حقوق حقه و قانونی خود به این موضوع ورود کردند.

