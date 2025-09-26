تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این ممنوعیت تردد به دلیل حجم بالای ترافیک و بازگشت مسافران از شهرهای شمالی کشور ایجاد شده است.
وی گفت: همچنین تردد وسایل نقلیه از سه ساعت دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه میشود.
رئیس پلیس راه البرز افزود: در زمان حاضر تردد از میدان امیر کبیر کرج تا شهرستانک در محدوده جاده کرج به چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.
کرمی افزود: انتظار میرود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر از وضعیت راهها مطلع شوند.
استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جادهای کشور مربوط به راههای این استان است.
