رحیمی: تقوا و عفت اجتماعی کلید مصونیت نسل جوان برابر تهاجم فرهنگی است

ساوه- امام جمعه ساوه با تأکید بر اهمیت تقوا و حفظ عفت اجتماعی، نسبت به آسیب‌های دنیوی و پیامدهای منفی تخطی از این اصول هشدار داد و خواستار بصیرت‌افزایی در نسل جوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساوه با اشاره به بخش‌هایی از خطبه ۱۹۱ نهج‌البلاغه، بر ضرورت حفظ تقوا و دوری از دلبستگی‌های دنیوی تاکید کرد و آن را رمز مصونیت از آسیب‌های دنیا و ضامن سعادت اخروی دانست.

امام جمعه ساوه، حفظ عفت اجتماعی را از شاخص‌های سلامت معنوی جامعه اسلامی دانست و گفت: تخطی از این اصل، پیامدهای ناگواری از جمله افزایش آمار طلاق و فروپاشی خانواده‌ها به دنبال دارد.

وی با تأکید بر نقش اساتید و مربیان در مدارس و دانشگاه‌ها، آنها را مسئول بیمه‌کردن نسل جوان در برابر تهاجم فرهنگی دانست و افزود: بزرگ‌ترین نوع خیانت، خیانت به دین و فطرت جوانان است که باید با بصیرت‌افزایی و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی مقابله کرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: «اتحاد ملی»، «توجه ویژه به نخبگان علمی و ورزشی»، «غنی‌سازی اورانیوم برای توسعه صلح‌آمیز»، «عدم اعتماد به آمریکا بر اساس تجربیات گذشته»، «اهمیت حزب‌الله به عنوان سرمایه‌ای برای امت اسلامی» و «لزوم قوی شدن در تمام عرصه‌ها» انتظارات معظم له از مسئولان بود.

حجت‌الاسلام رحیمی از مواضع قاطع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کرد و تأکید کرد: این یکصدایی ملت ایران در برابر جنایات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل، موجب انسجام ملی و تسریع در مسیر پیشرفت کشور خواهد شد.

