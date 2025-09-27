  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

جشن بزرگ میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ویژه کودکان

جشن بزرگ میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ویژه کودکان

هیئت کودکان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به‌مناسبت سالروز میلاد باسعادت این امامزاده عظیم‌الشأن، جشن باشکوهی را در حرم مطهر برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت کودکان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به‌مناسبت سالروز میلاد باسعادت این امامزاده عظیم‌الشأن، جشن باشکوهی را در حرم مطهر برگزار می‌کند.

این مراسم روز شنبه ۵ مهرماه ساعت ۱۶ در تالار شیخ صدوق (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)، با اجرای پرنشاط و آموزنده عمو صادق (حجت‌الاسلام مقدسیان) و پارسا برگزار می‌شود و کودکان را با برنامه‌های متنوع فرهنگی و سرگرمی همراه می‌کند.

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با برنامه‌ریزی این جشن، محیطی سرشار از شادی و معنویت برای تقویت ارتباط کودکان با معارف اهل‌بیت (ع) فراهم کرده است و از خانواده‌ها دعوت می‌کند در این رویداد حضور یابند.

کد خبر 6602565
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها