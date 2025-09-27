جشن بزرگ میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ویژه کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت کودکان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بهمناسبت سالروز میلاد باسعادت این امامزاده عظیمالشأن، جشن باشکوهی را در حرم مطهر برگزار میکند.
این مراسم روز شنبه ۵ مهرماه ساعت ۱۶ در تالار شیخ صدوق (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)، با اجرای پرنشاط و آموزنده عمو صادق (حجتالاسلام مقدسیان) و پارسا برگزار میشود و کودکان را با برنامههای متنوع فرهنگی و سرگرمی همراه میکند.
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با برنامهریزی این جشن، محیطی سرشار از شادی و معنویت برای تقویت ارتباط کودکان با معارف اهلبیت (ع) فراهم کرده است و از خانوادهها دعوت میکند در این رویداد حضور یابند.
