به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالنبی (ص) قزوین برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را نقطه‌عطفی در تاریخ ملت ایران دانست و گفت: دفاع مقدس ثابت کرد که با ایمان، ایستادگی و تدبیر می‌توان در برابر دشمنان طمع‌کار و سلطه‌طلب به پیروزی رسید.

وی با مرور تجاوز رژیم بعث عراق به خاک ایران و حمایت‌های گسترده آمریکا و متحدانش، خاطرنشان کرد: دشمنان در آن زمان سه هدف اصلی را دنبال می‌کردند؛ تضعیف ایران، تجزیه کشور و نابودی نظام جمهوری اسلامی. اما ملت ایران با مقاومت جانانه، تمام این نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.

سردار رفیعی‌آتانی تأکید کرد: جنگ تحمیلی نه‌تنها ایران را ضعیف نکرد، بلکه آن را به کشوری قدرتمند، منسجم و دارای نفوذ راهبردی در منطقه و جهان تبدیل کرد.

وی تاکید کرد: امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه، ایران همچنان نماد اقتدار است؛ در حالی که صدام و حامیانش به تاریخ پیوسته‌اند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) با اشاره به تلاش‌های مستمر دشمنان در سال‌های پس از جنگ، از فتنه‌های داخلی و تحرکات خارجی در سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و تحولات اخیر یاد کرد و گفت: تمام این اقدامات با هدف تضعیف نظام و برهم زدن انسجام ملی طراحی شده بود، اما ملت ایران با هوشیاری و حضور در صحنه، این توطئه‌ها را یکی پس از دیگری خنثی کرد.

وی همچنین به اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: هدف آن‌ها همچنان تجزیه ایران و براندازی نظام است، اما ملت بیدار ایران با قدرت دفاعی و انسجام ملی، اجازه تحقق این اهداف را نداده و نخواهد داد.

سردار رفیعی‌آتانی توان موشکی و فناوری‌های نوین دفاعی را از ارکان بازدارندگی کشور دانست و گفت: پاسخ‌های قاطع ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که هیچ تهدیدی نمی‌تواند ملت را از مسیر عزت و استقلال منحرف کند و ما با اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور درباره امتحان بیداری ملت، اظهار داشت: ملت ایران از مکتب شهیدان و تجربه دفاع مقدس آموخته که باید ایستاده و مقاوم باشد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین تاکید کرد: ما نه ترسیده‌ایم و نه خواهیم ترسید بلکه با صلابت در برابر هر تهدیدی خواهیم ایستاد.

فرمانده سپاه قزوین در پایان، دفاع مقدس را نه‌تنها یک دوره تاریخی، بلکه الگویی ماندگار برای مقاومت، حفظ استقلال و اقتدار ملی دانست و تأکید کرد: این میراث گران‌سنگ باید همواره در حافظه ملت باقی بماند و نسل‌های آینده را در مسیر عزت‌خواهی و ایستادگی هدایت کند.